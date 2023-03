Con il prezzo più basso Tesla Model 3 accede agli incentivi

Dopo la prima sforbiciata di fine gennaio, Tesla taglia ancora i prezzi del suo modello più venduto, la Model 3.

Grazie al nuovo listino, il prezzo della Tesla Model 3 Single Motor a trazione posteriore scende a 41.490 euro, quindi entro il tetto massimo di spesa ammesso dall'ecobonus. La Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive offre fino a 510 km di autonomia WLTP con cerchi da 18" e raggiunge i 100 km/h in 6,1 secondi.

Di serie prevede la pompa di calore all'avanguardia che migliora l'efficienza alle basse temperature, la suite completa di funzioni di sicurezza attiva, l'Autopilot e l'accesso all'app Tesla. Il prezzo più accessibile non può che rendere ancora più appetibile la Tesla Model 3, una delle auto elettriche più vendute in Europa, insieme alla Model Y.