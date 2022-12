Volkswagen lancia l'edizione speciale Move

L'edizione speciale Move di Volkswagen è una novità che interessa diversi modelli del Brand teutonico. Con questo allestimento esclusivo, Polo, Taigo, T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet, Golf, Golf wagon, Touran, Tiguan, e Tiguan Allspace offrono un vantaggio cliente che può arrivare fino a 2.600 euro sul mercato tedesco.

Nella dotazione di serie, le vetture identificate dalla sigla MOVE includono il colore speciale Ivory Silver, cerchi specifici, e vetri posteriori oscurati. Non mancano soglie battitacco e loghi con la scritta Move.

Fanno parte del corredo d'accessori anche il volante multifunzione in pelle, il sistema di infotainment con tanto di navigazione e connessione alla rete, il climatizzatore automatico, ed i sensori luci e pioggia.

All'interno spiccano i rivestimenti dei sedili arricchiti da una trama specifica e da cuciture colorate. Sia le sedute che poggiatesta, oltre al cielo ed ai tappetini, utilizzano tessuto proveniente da materiali riciclati.

Tutti i modelli della serie speciale Move possono essere abbinati a diverse varianti di motorizzazioni ed a trasmissioni differenti. Inoltre, possono avere il pacchetto Plus, in opzione, che include il digital cockpit pro ed i fari led plus/matrix.

Al momento non è stata comunicata una data di lancio per il mercato italiano, né un listino prezzi relativo al nostro paese.