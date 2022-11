Honda annuncia il prezzo della nuova Civic Type R

A coronamento di una storia che la vede protagonista da un quarto di secolo, lo scorso agosto Honda ha lanciato la nuova generazione di Civic Type R, la più potente della sua dinastia.

Sotto il cofano pulsa il motore Vtec turbo benzina da 329 Cv e 420 Nm di coppia, per un incremento di 9 Cv e 20 Nm rispetto al passato volto a ribadire il ruolo di hot hatch a trazione anteriore più coinvolgente sul mercato. Il propulsore è abbinato alla trasmissione manuale a sei rapporti, aggiornata per offrire cambiate più fluide e veloci, con la complicità del nuovo sistema rev-match che esegue automaticamente la doppietta in scalata.

Rispetto alla versione ibrida siglata e:Hev, la Civic Type R si distingue per l'assetto assetto più basso e più largo. Tra gli elementi aerodinamici spicca lo spoiler posteriore migliorato per offrire elevati livelli di deportanza. Di serie sono montati anche i nuovi cerchi in lega leggera da 19" in nero opaco, e pneumatici Michelin Pilot Sport 4S fatti su misura.

Nelle scorse ore, Honda ha ufficializzato il prezzo della nuova Civic Type R, proposta a partire da 54.300 euro. Arriverà nelle concessionarie nei primi mesi del 2023.