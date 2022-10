Al via gli ordini in Italia di Citroën C4 X, anche per l'EV

Un po' berlina, un po' crossover e quell'originalità certificata Citroën. Svelata lo scorso giugno, Citroën C4 X ora è ordinabile in Italia anche in versione 100% elettrica, proposta al fianco delle versioni tradizionali benzina e diesel. Per la carrozzeria sono previste sei tinte personalizzabili con 4 pacchetti estetici: Glossy Black, Glossy Silver, Anodised Deep Red e Anodised Blue. Anche all'interno, C4 X ed ë-C4 X offrono 6 ambienti diversi per personalizzare il proprio veicolo, rispetto all'ambiente di serie che propone un abbinamento fra il tessuto Meanwhile e quello nero.

Tra i contenuti opzionali sono previsti rivestimenti in Urban Grey, Metropolitan Grey, Alcantara Grey sui sedili Advance Comfort, Hype Black e Hype Red. I primi tre prevedono i sedili Advanced Comfort opzionali, anche riscaldabili nel pacchetto Hype Black. La ë-C4 Elettrica presenta una decorazione blu dei pannelli porta.

In Italia la gamma Citroën C4 X si articola in quattro allestimenti: Feel, Feel Pack, Shine, Shine Pack. La versione entry-level include di serie climatizzazione automatica bi-zona, sospensioni Citroën Advanced Comfort, Pack Safety, freno di stazionamento elettrico automatico, proiettori a LED con firma luminosa a V e proiettori fendinebbia a LED con illuminazione statica di inserimento. Tra le motorizzazioni sono disponibili le unità a benzina PureTech tre cilindri turbo da 100 e 130 Cv, il diesel BlueHDI da 130 Cv, oltre alla versione elettrica da 100 kW/136 Cv con 360 Km di autonomia. I prezzi di Citroën C4 X partono da 25.300 euro.