smart #1: 4 versioni per l'Italia, anche High Performance

Dopo l'anteprima mondiale della scorsa primavera, smart #1 è finalmente pronta al suo debutto sul mercato. Concepita per ampliare il target di clienti, europei e non, il Suv elettrico smart #1 si sente a suo agio tanto in città quanto in un viaggio in autostrada.

Coniuga il design premium avanguardista di Mercedes-Benz, con le qualità meccaniche della piattaforma SEA di Geely, per offrire una nuova esperienza di guida a zero emissioni. Insieme alla ricca "Launch Edition", smart #1 sarà disponibile in tre ulteriori allestimenti: Pro+, Premium e BRABUS. Le prime due vantano 272 CV, mentre la smart #1 Brabus eroga ben 428 CV. La versione Pro+ sarà disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 40.650 euro, la Premium a 44.150 euro, la Launch Edition a 45.450 euro e la BRABUS a 48.150 euro (tutti i prezzi includono l’IVA.

Sono escluse le spese di immatricolazione e messa su strada). I pre-ordini per le quattro le versioni saranno aperti a partire dal 18 ottobre e sarà possibile ordinare la nuova smart #1 presso il concessionario più vicino o direttamente on-line.