ALD2Life, noleggio lungo termine dell'usato è senza pensieri

Nuove soluzioni di noleggio a lungo termine per rispondere alle difficoltà del momento, con ALD che guarda al presente e al futuro del mercato dell'auto. Nel contesto di un'attualità caratterizzata da lunghe attese, difficoltà a reperire materie prime e crisi dei microchip che rappresentano ancora un grande ostacolo per la ripresa del settore automobilistico, ALD Automotive Italia è impegnata a studiare continuamente nuove soluzioni. Tra queste, ALD2Life è il noleggio a lungo termine di auto usate con tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine di auto nuove ma con un risparmio che può raggiungere anche il 20%.

Uno studio condotto da Allianz Trade, la principale assicurazione del credito in Italia, mette in evidenza come la perdita per il settore dell'auto sia già arrivata a quota 50 miliardi di euro lo scorso anno, pari allo 0,4% del PIL continentale. Secondo le ricerche effettuate, anche il 2022 rischia di arrivare a simili livelli e tanto le imprese che i privati sono guidati dalla necessità di implementare soluzioni alternative all'acquisto, soprattutto per assecondare esigenze di mobilità flessibili e far fronte alla crisi dei semiconduttori.

Il noleggio a lungo termine rappresenta, in questo senso, una risposta efficace. Un alto standard di servizi, controllo dei conti e vantaggi fiscali, applicati ad auto usate controllate e garantite, rappresentano le caratteristiche del prodotto ALD2Life, che con 4.000 ordini sottoscritti nel primo semestre del 2022 e una flotta circolante di circa 10.000 veicoli, ha raggiunto in questo periodo l'apice del successo.

Il grado di interesse al noleggio a lungo termine è stato confermato anche dal recente report di Dataforce relativo al primo semestre 2022: il NLT Passenger Cars ha immatricolato 141.895 vetture al netto del rent to rent già visibile, crescendo di circa 4 punti in più rispetto al 2021. Con ALD2Life, il cliente ha tutti i servizi inclusi e in più l'opzione con anticipo zero: il vantaggio è soprattutto economico, ma permette di ridurre anche i tempi di consegna delle vetture.

ALD 2Life, pensato proprio per garantire uno standard di servizi elevato a prezzi competitivi e che permette di dare una seconda vita alle vetture usate, non è però solo un prodotto nato per rispondere a una fase emergenziale, quanto una soluzione valida sempre, anche in momenti di incertezza come quello che stiamo vivendo.