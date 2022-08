Maserati, garanzia estesa con Extra 10 Warranty Program

Nel segno di flessibilità, innovazione e personalizzazione dei servizi, Maserati introduce il nuovo programma di estensione della garanzia Extra 10 Warranty Program. Nell'ambito dello sviluppo di nuovi servizi dedicati ai clienti, il Maserati Personal Service Lab ha ideato il nuovo programma che permette di estendere la copertura dei componenti del gruppo propulsore, ovvero motore, cambio e trasmissione, fino al decimo anno di vita della vettura. Il servizio, che si aggiunge al programma di estensione di garanzia 4° e 5° anno già in essere e denominato Extended Warranty, è disponibile a livello globale, per tutti i clienti proprietari di qualsiasi modello Maserati.

Con questo nuovo servizio, Maserati mette a disposizione di tutti i clienti un'offerta con un valore aggiunto in termini di flessibilità. Si tratta di una novità importante per il marchio, che ha l'obiettivo di consolidare il valore delle proprie vetture nel tempo, garantendo tranquillità, abbinando massime performance e il piacere di guida delle vetture della casa del Tridente. Recandosi presso un qualsiasi concessionario Maserati è possibile verificare l'idoneità della propria vettura e ottenere tutte le informazioni necessarie per l'attivazione del servizio.

Il concessionario potrà anche illustrare tutti i servizi aggiuntivi che è possibile abbinare al programma Extra10 Warranty, come il servizio di ritiro e riconsegna al proprio domicilio, la vettura sostitutiva e altro ancora.