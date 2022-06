Peugeot, con 'Click and Drive' il noleggio è anche elettrico

Con 'Peugeot Click and Drive' la mobilità è facile e accessibile, anche per i modelli 100% elettrici e plug-in. Un canone che comprende l'utilizzo della vettura e tutti i servizi collegati e cinque passaggi, direttamente da casa ed in qualunque momento, sono alla base della nuova offerta della casa del Leone che punta dritto alla nuova era della mobilità in versione 'digitale'.

Con una gamma prodotto che già oggi offre una variante elettrificata per quasi ognuno dei suoi modelli, Peugeot adatta quindi la formula 'Click and Drive' anche alle sue auto con la 'spina', eliminando anche per queste ultime ogni vincolo di possesso e rendendo l'esperienza cliente facile, veloce e gestibile direttamente online, dal sito web dedicato. Lo scorso mese, il servizio è stato inaugurato per i modelli con motore endotermico, Diesel o benzina.

Si possono personalizzare diversi elementi del piano, a partire dalla durata che può essere di 24, 36 o 48 mesi. Tre sono anche le diverse percorrenze annuali selezionabili, tra10, 15 o 20 mila km ogni 12 mesi. Per fare un esempio, una Peugeot e-208 100% elettrica in allestimento Allure Pack ha un canone mensile di 439 euro IVA inclusa al mese, con un anticipo di 5.500 euro, una durata di 48 mesi ad un chilometraggio annuale di 10.000 km. Per poco più di 70 euro aggiuntivi ci si potrebbe mettere al volante di Nuova 308 SW HYBRID, con le stesse personalizzazioni.