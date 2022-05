ALD Flex, il noleggio auto è anche flessibile

Una soluzione di noleggio auto flessibile e 'su misura'. La novità è quella che riguarda ALD Automotive Italia, azienda specializzata nelle soluzioni di mobilità elettrica e nel noleggio a lungo termine, che ha deciso di proporre la nuova offerta denominata ALD Flex. L'offerta, full-inclusive, punta sulla formula innovativa e flessibile, abbinate a tariffe competitive, come nel caso del costo giornaliero di una vettura di segmento 'medium' che si attesta in media sui 30 euro IVA inclusa.

L'offerta è pensata per esigenze limitate nel tempo, poiché consente di scegliere tra tutti i segmenti presenti sul mercato e di noleggiare anche un'auto ibrida o full electric in tempi brevi senza investimenti iniziali e senza penali. Inoltre, per consentire ai clienti un'esperienza di mobilità elettrica ancora più semplice, nel noleggio di vetture alimentate elettricamente, la formula ALD Flex include anche un voucher di 150 kw/h per ricaricare presso tutta la rete pubblica Enel X Way (pari a circa 1.000 km di ricarica ).

"Quando si pianifica un impegno che sia di business o privato - ha commentato Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director di ALD Automotive Italia - è fondamentale poter contare su soluzioni di noleggio auto personalizzabili per il tempo necessario e senza vincoli. Per rispondere a questa esigenza è stato strategico immaginare formule contrattuali meno impegnative che permettano di gestire facilmente gli spostamenti, coniugando perfettamente flessibilità e sostenibilità" ALD Flex prevede chilometraggio illimitato, una copertura assicurativa completa, zero anticipo, la restituzione libera e senza penali dopo 1 mese, la consegna e la restituzione nel centro ALD più vicino, anche in una città diversa da quella di ritiro, così come manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale, utilizzo per più driver senza costi ulteriori e customer care dedicato.