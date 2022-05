Volkswagen, per Ecobonus 2022 schiera gamma completa

Con gli Ecobonus 2022 Volkswagen si presenta in scena con una gamma completa di modelli che rientrano negli incentivi statali. Da Up! a Polo, passando per T-Cross, Taigo, T-Roc, Golf berlina e Variant, Touran, Tiguan eHYBRID ibrida plug-in, oltre alle 100% elettriche e-up! e ID.3, sono infatti numerosi i modelli della casa tedesca che possono beneficiare dell'Ecobonus 2022, gli incentivi statali in vigore dal 16 maggio che prevedono sconti tra i 2.000 e i 5.000 Euro per l'acquisto di auto nuove a basse emissioni.

Per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica, inoltre, sui SUV della gamma ID. gli incentivi li offre la Volkswagen, grazie a un contributo di almeno 3.000 Euro senza bisogno di rottamazione per l'acquisto di ID.4, ID.4 GTX, ID.5 e ID.5 GTX tramite la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen. Gli incentivi distinguono tre fasce basate sulle emissioni di CO2 omologate nel ciclo WLTP e sul prezzo di listino, a cui corrispondono contributi economici d'importo diverso.

Per la fascia 0-20 g/km di CO2 riservata a modelli con prezzo inferiore a 35.000 Euro, l'Ecobonus è pari a 3.000 Euro, che arrivano a 5.000 Euro in caso di rottamazione di un'auto con omologazione antinquinamento inferiore a Euro 5. Rientra in questa fascia la Volkswagen 100% elettrica e-up!, mentre per le ID.3 Pure Performance e Pro Performance è necessario che la configurazione specifica con equipaggiamenti opzionali scelta dal cliente rientri nei limiti del prezzo di listino previsti dalla normativa.

La fascia 21-60 g/km di CO2, invece, è dedicata alle auto nuove con prezzo inferiore a 45.000 Euro e in questo caso l'Ecobonus è pari a 2.000 Euro senza rottamazione e 4.000 Euro con rottamazione. Rientrano in questa fascia le ibride plug-in Golf eHYBRID e GTE, oltre alla Nuova Tiguan eHYBRID in tutti gli allestimenti.

Per la fascia 61-135 g/km di CO2, che interessa i modelli con prezzo inferiore a 35.000 Euro, l'Ecobonus è pari a 2.000 Euro ed è unicamente disponibile in caso di rottamazione. In questo caso, l'offerta Volkswagen include motori a benzina EVO e TSI, benzina ibridi a 48 V eTSI, Diesel TDI e a gas metano TGI.