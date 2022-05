Mercedes-AMG SL: aperti gli ordini per la versione base

Si avvicina il debutto su strada della nuova Mercedes AMG SL, all'estero già ordinabile nella versione entry-level siglata SL 43. Ricordiamo che in Italia sarà commercializzata solo la versione top di gamma Amg SL 63, equipaggiata con il motore V8 4.0 litri biturbo da 585 Cv e 800 Nm di coppia massima. Alla trazione integrale 4Matic+ Performance il compito di scaricarla al suolo, con la progressione scandita dal cambio automatico 9G Speedshift Amg .

Le prestazioni indicano un'accelerazione 0-100 in 3,6 secondi e velocità massima 315 km/h. La più tranquilla versione d'accesso Mercedes-Amg SL 43, invece, è mossa dal motore quattro cilindri 2,0 litri da 280 kW / 381 CV e coppia massima pari a 480 Nm. Il turbocompressore è alimentato dall'impianto elettrico di bordo a 48 volt, che alimenta anche il generatore di avviamento a cinghia (RSG) in grado di fornire una spinta aggiuntiva di 10 kW (14 CV) per un breve periodo. Le prestazioni della Amg SL 43 indicano 4,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h, mentre la velocità massima è limitata a 275 km/h. Il prezzo della versione d'accesso della roadster parte da circa 119.000 euro.