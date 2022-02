Dacia: arriva la nuova veste grafica per le concessionarie

Annunciata un anno fa da Luca de Meo, la "Renaulution" aveva, in particolare, lo scopo di "ridare più forza alle Marche del Gruppo Renault, ognuna con un suo territorio chiaro e differenziato". Alcuni mesi dopo, in quest'ottica Dacia lancia la nuova immagine della propria rete vendita. Il logo minimalista è ispirato ad oggetti derivati dai mondi del garage e della meccanica, come ingranaggi, catene e utensili. Tutti oggetti a cui si associa l'idea di forza, affidabilità e funzionalità. Quintessenza del logo, l'emblema, semplice e preciso, rappresenta l'unione della D e della C di Dacia, come due componenti simmetrici che formano l'anello di una catena, simboli di solidità e legame. Infine, Dacia ha abbandonato il blu per passare al verde kaki e a un'inedita tavolozza di colori che rimanda ai grandi spazi e allo spirito outdoor della Marca. Il nuovo volto della rete di vendita Dacia, definito internamente dai team di design, si basa chiaramente su questi elementi di identità e grafica che, da Giugno 2021, si ritrovano sui supporti di comunicazione della Marca.

All'esterno, un grande totem segnala l'ingresso del concessionario. Ha la base di legno e la parte superiore in metallo color kaki, su cui spicca, in bianco, il nuovo emblema della Marca. Un secondo totem, posizionato di fianco alla porta di ingresso, fornisce informazioni pratiche. Una spessa linea color kaki evidenzia i contorni della facciata dell'edificio principale, quello in cui si trova lo showroom dove sono esposti i veicoli Dacia. Nella parte superiore della facciata, sopra la vetrina, spicca il logo della Marca a lettere luminose, con dettagli neri. Il logo, color kaki di giorno, si illumina diventando bianco di notte. Infine, le bandiere arricchiscono la segnaletica con l'emblema Dacia e nuovi tocchi di colore, tra cui Terracotta e Sabbia.

Gli interni dello showroom, che sono stati oggetto di un concorso tra tre agenzie creative a fine 2021, dovrebbero essere presentati in un sito pilota nel secondo quadrimestre del 2022.