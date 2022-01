Opel Corsa e Crossland: le Blitz Edition si comprano on line

Opel inizia il 2022 presentando le edizioni Blitz Edition di Opel Corsa e Opel Crossland. Si tratta di una serie speciale che punta sul prezzo vantaggioso delle tante dotazioni presenti, in rapporto al listino originale. Opel Corsa Blitz Edition MY22 è disponibile per le motorizzazioni benzina 1.2 da 75 e 100 CV, diesel 1.5 100 CV e per la motorizzazione elettrica da 100kW/136 CV. Relativamente alle versioni con motore endotermico, le dotazioni comprese di serie rappresentano un vantaggio sul listino di 1.250 euro. Includono il Parking Pack, completo di sensori posteriori e retrocamera a 180° oltre a molti altri equipaggiamenti. La Opel Corsa-e 100% elettrica presenta una differente lista di opzioni incluse, con in evidenza oltre al Parking Pack il caricatore di bordo trifase, per ricaricare la batteria più velocemente dalle colonnine pubbliche. In questo caso, il vantaggio complessivo è pari a 850 euro. Opel Crossland Blitz Edition MY22 viene offerto con i motori benzina 1.2 da 83 e 110 CV e diesel 1.5 110 CV. In questo caso l'equipaggiamento comprende, tra gli altri, la Rear View Camera Pack per la visibilità posteriore da telecamera, con un vantaggio finale complessivo pari a 1.420 euro. L'edizione speciale Opel Blitz Edition è disponibile esclusivamente attraverso l'acquisto on line con consegna in concessionaria.

Dal sito web è anche possibile prenotare un test drive, scegliendo la concessionaria più comoda, dall'elenco che appare dopo avere inserito la propria città oppure il codice postale.

Dopo avere configurato online il modello preferito in base alle preferenze individuali, viene subito fornita una prima indicazione relativa al periodo previsto per la consegna del veicolo. L'aspetto economico prevede l'attivazione di un finanziamento con 'Scelta Opel'. La rata mensile viene immediatamente visualizzata, permettendo comunque l'immediata personalizzazione del finanziamento in base alle esigenze individuali. Questa modalità di acquisto apre la porta anche ad ulteriori vantaggi economici, come l'assicurazione RCA gratuita per 12 mesi, per un'esperienza di proprietà senza preoccupazioni. In qualsiasi momento, fino alla consegna del veicolo, è prevista la facoltà di annullare liberamente il proprio ordine, senza motivo e senza penalità. Una rassicurazione che si aggiunge alla formula che permette di restituire il veicolo entro 90 giorni (oppure prima di avere percorso 3.000 km) dalla data di immatricolazione.