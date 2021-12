Kia Wible Drive, il noleggio è 'facile' con la app

Si chiama Wible Drive il nuovo servizio di mobilità firmato Kia che consente di noleggiare un modello in gamma sfruttando la rete dei concessionari.

Disponibile presso alcune selezionate concessionarie della rete ufficiale Kia, il servizio è stato pensato per i clienti che cercano nuove modalità di utilizzo dell'automobile e in grado di offrire maggiore flessibilità rispetto ai tradizionali contratti di acquisto e locazione. Tramite la app, si può selezionare rapidamente e con facilità il modello Kia preferito, la durata del noleggio ed effettuare il pagamento in modalità sicura e protetta, con il ritiro e la restituzione della vettura presso la concessionaria più comoda.

Wible Drive offre un'ampia scelta e possibilità di noleggio, attraverso la selezione dei modelli Kia, dalle auto più compatte, tra cui Picanto e Stonic, ideali per gli spostamenti urbani, ai SUV più grandi come Sportage, preferibili per affrontare lunghe percorrenze. Oltre alle automobili alimentate a benzina o gasolio, Wible Drive annovera tra le sue offerte anche il noleggio di veicoli ibridi plug-in (PHEV) ed elettrici (EV), tra cui XCeed PHEV ed e-Niro, ideali per accedere nelle aree con restrizioni al traffico e muoversi con un occhio alle emissioni. L'innovativa app, oltre al noleggio, garantisce una serie di servizi aggiuntivi quali il servizio navetta o la consegna a domicilio, la fornitura di accessori originali Kia per incrementare la funzionalità del veicolo scelto ed anche la possibilità di ottenere chilometraggio aggiuntivo e integrazioni assicurative. "Stiamo uscendo dalle restrizioni - Jason Jeong, presidente di Kia Europe - e constatiamo un interesse crescente verso soluzioni di mobilità diverse, flessibili e a breve termine da parte di utenti privati e aziende. Alcuni richiedono auto più grandi per una vacanza o un veicolo elettrico per un appuntamento di lavoro in centro città, altri semplicemente desiderano provare le ultime novità di Kia. Con Wible Drive, chiunque può noleggiare il modello Kia più adatto a soddisfare le proprie esigenze".