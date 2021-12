Citroën C3YOU! La serie speciale in vendita online

Acquistare un'auto in serie speciale direttamente dal proprio smartphone a condizioni vantaggiose. È quanto prevede l'offerta natalizia sulla Citroën C3YOU! che si rivolge ad un target molto ampio che abbraccia i giovani e le famiglie. A dicembre, la serie speciale Citroën C3 YOU! è in vendita online nell'allestimento speciale C3 YOU! equipaggiata con motore benzina tre cilindri Pure Tech da 83 Cv. È riconoscibile dalla tinta della carrozzeria Rosso Elixir, tessuto Mica Grey all'interno, oltre ad una dotazione che include sensori posteriori e predisposizione al ruotino di scorta. Il finanziamento Simply Drive prevede un anticipo di 4.800 euro e 36 rate mensili da 99 euro oltre alla rata finale di 8.569 euro (denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 30.000 km). Acquistandola online in questa precisa configurazione, la vettura è disponibile con consegna entro 30 giorni, e sono incluse 1 anno di polizza furto e incendio ed 1 anno di estensione garanzia.

La vendita online offre inoltre altri vantaggi tra cui la comodità di accesso al processo di acquisto in ogni momento anche dalla propria poltrona di casa, trasparenza e velocità.

L'acquisto si può gestire direttamente da PC, cellulare o tablet, fino alla consegna presso il concessionario prescelto.

Se il cliente, dopo il pagamento dell'anticipo, decidesse di cambiare idea, un ulteriore vantaggio dell'acquisto online è dato dalla possibilità di annullare l'operazione senza perdere nulla. Inoltre, il cliente ha anche la possibilità di restituire l'auto entro 14 giorni, nel caso in cui alla consegna non dovesse essere soddisfatto.