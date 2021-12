Nuovo Peugeot e-Boxer: aperti gli ordini in Italia

Il nuovo Peugeot e-Boxer è ordinabile in Italia a partire da oggi. Con lo sbarco sul mercato della versione a zero emissioni si completa la gamma del van di taglia maxi del Leone, disponibile in 16 versioni. L' e-Boxer si aggiunte ai van elettrici più compatti già a listino, ovvero Peugeot e-Expert ed e-Partner. Ora Peugeot è in grado di offrire ai clienti una gamma di veicoli commerciali 100% elettrificata, un passo importante visto che la sostenibilità dei trasporti passa anche per i veicoli che macinano ogni giorno centinaia di Km. Forte di un grande successo commerciale ottenuto dalle varie generazioni dal suo lancio avvenuto nel 1994, Peugeot e-Boxer in versione a zero emissioni vanta un'autonomia massima di 224 km, due tipi di batteria (37 kWh e 70 kWh), 4 lunghezze e 3 altezze ed un volume di carico identico alla versione a combustione interna (fino a 17 mü). Nuovo e-Boxer è ordinabile in Italia con prezzi che partono da 57.990 euro e, come accennato, è disponibile in 16 diverse versioni: 8 configurazioni di furgone lamierato, 6 di telaio cabinato e 2 di pianale cabinato. Dotato di un motore elettrico da 136 CV e in grado di erogare una coppia massima di 260 Nm, è in grado di offrire prestazioni adeguate all'utilizzo per cui è stato progettato e si dimostra un partner affidabile per i trasporti di ogni giorno. L'intera gamma è disponibile nella versione Premium, che comprende il caricatore on board (OBC) da 22 kWh e un cavo di ricarica trifase da 22 kWh Modo 3 Tipo 2 per la modalità rapida.