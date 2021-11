Audi Prima Scelta, plus l'usato garantito dei Quattro Anelli

Massima garanzia sulla qualità dell'usato Audi. È quanto prevede il programma di certificazione della Casa di Ingolstad sulle proprie vetture usate, comprese tra 0 e 8 anni di età e con percorrenze sino a 150.000 chilometri. Audi Prima Scelta plus (APSP) prevede una check list di 110 punti che si traducono in 328 controlli: dal più piccolo dettaglio della carrozzeria all'intero motore, dalla trasmissione ai dispositivi di sicurezza passando per l'impianto elettrico, la scocca, la documentazione, gli equipaggiamenti e, nel caso dei modelli full electric, un'approfondita ispezione dello stato della batteria.

Una radiografia certosina che include la certificazione del chilometraggio, risalendo alla storia manutentiva dell'auto, e costituisce la base dei prodotti di garanzia dedicati. Questi ultimi con durata fino a 48 mesi, privi di limiti chilometrici e flessibili in funzione del cluster di anzianità dei veicoli.

Il programma include anche vetture importate direttamente dalla Germania e garantite Apsp, test drive prima dell'acquisto, in aggiunta alla capillarità della rete dei Concessionari Audi Prima Scelta :plus. Conta 48 partner con oltre 60 punti vendita nelle principali provincie italiane con strutture dedicate e personale altamente specializzato, oltre a un ricco portfolio di servizi correlati. Spaziano dalla permuta dell'usato, all'assistenza stradale in caso d'inconveniente, fino alla previsione di una vettura sostitutiva qualora sia necessaria una sosta in officina.

Tra i servizi aggiuntivi, tre tipologie di prodotti finanziari parametrati all'anzianità dell'auto, con attivazione gratuita di un pacchetto di manutenzione Audi Additional Care con durata di 24 mesi o 30.000 chilometri. L'intera gamma elettrica e ibrida plug-in con anzianità massima di 42 mesi, beneficiano sino al 31 dicembre del tasso agevolato (TAN) dell'1,99% in abbinamento al programma Audi Value :plus.

Quest'ultimo, analogamente alla formula Audi Value dedicata al nuovo, consente ai Clienti dei quattro anelli di conoscere sin dall'acquisto il valore futuro garantito della propria auto.

In nome della digitalizzazione dei servizi Audi, da gennaio 2021 è attiva la piattaforma eCommerce Lite che consente di prenotare la vettura usata desiderata bloccandola per un periodo massimo di 7 giorni. Lasso di tempo durante il quale il cliente viene contattato dalla concessionaria Audi per valutare le opzioni di finanziamento e ulteriori informazioni volte a finalizzare l'acquisto.