Suzuki, doppio 'porte aperte' nel weekend

Sarà un doppio 'porte aperte' quello dei concessionari Suzuki previsto per sabato 25 e domenica 26 settembre. La casa di Hamamatsu ha deciso di organizzare un'apertura straordinaria dei concessionari ufficiali per il prossimo weekend, con la formula 'Aperti per te', pensata per illustrare le caratteristiche della gamma Suzuki Hybrid e le opportunità d'acquisto, con la possibilità ancora per breve tempo di risparmiare fino a 10000 Euro. Suzuki mantiene per i propri clienti le stesse condizioni garantite dagli incentivi prima dell'esaurimento fondi, assicurando così vantaggi a chi sceglierà la sua ammiraglia hi-tech, Across Plug-in.

Al di là del caso di Across Plug-in, per tutti gli altri modelli della gamma Suzuki rimane la possibilità di accedere agli incentivi introdotti a luglio dal DL Sostegni bis. La tecnologia Hybrid accomuna oggi tutti le vetture Suzuki, che possono essere ordinate anche con la trasmissione automatica o con la trazione integrale. La gamma comprende Ignis, il Suv ibrido ultra compatto, Swift che spicca invece nel segmento B, Swift Sport, ma anche Vitara, S-Cross e Swace.