Kamiq protagonista campagna di comunicazione di Skoda Italia

Kamiq, il city suv della gamma Skoda, è protagonista della nuova campagna di comunicazione voluta e realizzata da Skoda Italia per sottolinearne la vocazione alla guida urbana e l'elevato livello di sicurezza attiva e di connettività. La campagna è già on-air sui principali network televisivi e proseguirà su radio, web e social.

Sviluppato sulla piattaforma MQB-A0 del Gruppo VW, Kamiq fa proprie alcune caratteristiche essenziali per muoversi con la massima serenità sia nei grandi centri urbani sia nei viaggi. A una lunghezza di 424 cm, Kamiq abbina un'abitabilità interna da primato, garantita dal passo lungo ben 264 cm. Il vano di carico da 400 a 1.395 litri consente la massima praticità, mentre la suite di sistemi di assistenza attiva alla guida di Livello 2 e l'infotainment connesso supportano e rendono più piacevoli gli spostamenti e la programmazione della propria quotidianità.

Sono proprio queste le caratteristiche che la nuova campagna di comunicazione, voluta e realizzata in Italia dalla filiale italiana Skoda, ha voluto mettere in risalto, a supporto di un grande apprezzamento sul nostro mercato, che ha portato Kamiq a essere oggi il modello più venduto da Skoda ai clienti italiani. Lo spot TV si apre con una precisa domanda: "E se la città fosse dalla tua parte?" L'azione che si sviluppa risponde al quesito, mostrando Kamiq, nello sportivo colore blue race metallizzato, mentre accompagna la protagonista nella sua giornata metropolitana, mettendole a disposizione tutta la tecnologia di cui è dotato per rendere ogni spostamento più semplice e sicuro e permettendole così di instaurare un vero e proprio "feeling con la città".

Dalla connettività remota via smartphone che permette alla protagonista di geo-localizzare il veicolo, all'apertura delle portiere con tecnologia key-less, dal sistema radar che previene gli urti in retromarcia fino all'utilizzo dell'app Calendar che permette di seguire la propria agenda dallo schermo di bordo impostando direttamente la navigazione satellitare, Skoda Kamiq risponde immediatamente a ogni necessità e a ogni imprevisto che la giovane donna si trova ad affrontare.

Lo spot, nei formati da 15" e 30", è in programmazione in queste settimane sui principali network televisivi. L'impegno profuso da Skoda Italia nella comunicazione di Kamiq proseguirà nelle prossime settimane sulla radio e sul web, senza ovviamente tralasciare i social, per i quali sono stati sviluppati ben 7 filmati specifici che saranno diffusi in seguito.