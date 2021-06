Suzuki, arriva nuovo finanziamento a 48 mesi

Una nuova formula firmata Suzuki per mettersi al volante di un'auto ibrida nuova. A partire da questa settimana, la casa giapponese propone infatti ai suoi clienti Il nuovo finanziamento Suzuki Solutions, in collaborazione con Agos, che permette di scegliere, per la prima volta, la scadenza a 48 mesi.

Questo piano, che affianca quelli esistenti a 24, 30 e 36 mesi, offrirà una nuova modalità di ripartizione delle rate. Al termine del piano sono previste tre opzioni: cambiare l'auto con una nuova Suzuki, restituirla oppure tenerla, pagando una maxirata finale o rifinanziando il relativo importo, che corrisponde al Valore Futuro Garantito da Suzuki.

Fino alla fine di luglio, i clienti chi sottoscriveranno un finanziamento Suzuki Solutions riceveranno in omaggio un pacchetto di manutenzione ordinaria che darà modo di beneficiare gratuitamente dei primi tre tagliandi presso la rete dalle concessionarie ufficiali Suzuki. Attraverso Suzuki Solutions, Suzuki mette a disposizione del pubblico un vasto assortimento di finanziamenti personalizzabili a piacere.Tali strumenti consentono di acquistare un modello della gamma 100% Hybrid di Suzuki.

Con Suzuki Solutions si può versare un anticipo alla firma del contratto e saldare l'importo residuo rate mensili.

L'ammontare di queste varia a seconda del modello scelto, dell'orizzonte temporale considerato, dell'importo finanziato, che può andare dai 3000 ai 64600 Euro, e dei servizi richiesti, partendo da 99 Euro al mese (con un TAN del 4,95% e un TAEG massimo del 7,27%). I nuovi finanziamenti che si sviluppano su quattro anni possono essere adattati alle diverse esigenze in virtù anche di tre fasce chilometriche. I piani possono integrare a richiesta vari servizi accessori, per una definizione a priori delle spese ancor più precisa.

Il prodotto che porta il nome di Solutions NoProblem include, ad esempio, l'assicurazione furto e incendio, cui si possono aggiungere varie coperture opzionali, dagli atti vandalici alla kasko.