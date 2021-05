Hyundai Ioniq 5, via agli ordini su 'Click to Buy'

Hyundai Italia ha aperto gli ordini di nuova Ioniq 5. Il crossover è da oggi acquistabile online su Hyundai Click to Buy, la nuova piattaforma del brand per l'acquisto di auto interamente via web.



Il nuovo crossover 100% elettrico di medie dimensioni rappresenta il primissimo modello a nascere sulla piattaforma Hyundai E-GMP fissando un nuovo standard per la mobilità zero con caratteristiche innovative come l'architettura a 800V che consente la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza, la funzione Vehicle-to-Load (V2L), interni con materiali eco-friendly, la spaziosità e avanzati sistemi di connettività e di guida assistita.

Nuova Ioniq 5 è in vendita in Italia con una gamma di powertrain elettrici per soddisfare ogni esigenza di mobilità: i clienti possono scegliere tra due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e tra due tipologie di trazione, posteriore o integrale, quest'ultima possibile grazie alla presenza di un motore elettrico per asse.

Con un prezzo di listino a partire da 44.750 euro, la versione d'ingresso Progress è disponibile con batteria da 58 kWh e trazione posteriore. Grazie all'architettura a 800V di serie, è in grado di assorbire fino a 220 kW di potenza effettuando dal 10% all'80% della ricarica in 18 minuti.

La versione Innovation è proposta da 48.450 euro mentre la Evolution parte da 53.250 euro (disponibile con trazione integrale AWD).

Per coloro che finalizzeranno un contratto entro il 31 dicembre 2021, sono previsti due anni di abbonamento alla tariffa Ionity Premium e l'attivazione gratuita di Charge myHyundai con tariffa Flex, per ricaricare la vettura presso il più grande network di ricarica in Europa, che conta oltre 220 mila stazioni di ricarica in 29 paesi, attraverso una soluzione semplificata di pagamento tramite un'unica tessera o app.

Ioniq 5 presenta un'autonomia massima con una singola carica di 481 km nel ciclo misto, e di 686 km nel ciclo urbano (WLTP) con un'efficienza di 16,8 kWh/100 km nel caso di configurazione a trazione posteriore e con batteria da 72,6 kWh.

La versione con trazione integrale (AWD) abbinata alla batteria da 72,6 kWh è in grado di sprigionare una potenza combinata di 225 kW e una coppia massima di 605 Nm per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi.