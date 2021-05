Auto, con Suzuki Solutions tre tagliandi in omaggio

Fino alla fine di giugno, chi usufruirà del finanziamento Suzuki Solutions riceverà in omaggio un pacchetto di manutenzione ordinaria, che include i primi tre tagliandi presso la rete dalle concessionarie Suzuki. Le formule flessibili proposte da Suzuki, in collaborazione con Agos, permettono di personalizzare il proprio acquisto svincolando i clienti dal concetto tradizionale di proprietà dell'auto.

La casa di Hamamatsu con la collaborazione di Agos, ha ideato Suzuki Solutions, un sistema di acquisto che fino alla fine del mese di giugno propone in omaggio un pacchetto di manutenzione ordinaria presso la rete dalle concessionarie Suzuki per effettuare gratuitamente i primi tre tagliandi. I clienti potranno, così, pianificare le loro spese, senza sostenere alcun costo per i controlli e gli interventi previsti dal libretto di uso e manutenzione in occasione dei passaggi in officina periodici.

Il pacchetto di manutenzione ordinaria omaggiato da Suzuki offre la possibilità di usufruire di un'assistenza completa e professionale inclusa nel prezzo.

Il piano standard Suzuki Solutions può svilupparsi per un periodo di 24, 30 o 36 mesi. Al termine del primo periodo di rimborso rateale, il cliente potrà decidere se cambiare l'auto con un nuovo modello Suzuki, restituirla, oppure tenerla, pagando una maxi-rata finale o rifinanziando il relativo importo, che corrisponde a un valore minimo garantito.

Qualora si volesse optare per la durata più lunga, quella di tre anni, il finanziamento Suzuki Solutions può essere integrato con le formule NoProblem e Warranty. Nel primo caso, il piano comprende tre anni di assicurazione sul furto e sull'incendio totale o parziale, oltre a una serie di ulteriori coperture assicurative opzionali, dagli atti vandalici alla kasko.

La seconda alternativa contempla un'estensione della garanzia ufficiale fino a cinque anni dai classici tre. Chi sceglie un finanziamento Suzuki Solutions può versare un anticipo alla firma del contratto e pagare, successivamente, le rate mensili.