Hyundai Kona Electric, nuova versione anche a noleggio

Per la nuova versione di Hyundai Kona Electric c'è anche il noleggio lungo termine. Grazie al programma Hyundai Renting, il SUV 100% elettrico della casa coreana è infatti ora disponibile anche per il noleggio a lungo termine dedicata a privati, partite IVA e piccole medie-imprese.

L'iniziativa si inserisce nel programma 'Sempre di più, con una rata in meno', con il quale Kona Electric è proposta a partire da 267 euro al mese, IVA inclusa. Hyundai Renting include tutti i servizi che ruotano intorno alla gestione del veicolo, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assistenza stradale 24 ore su 24, un servizio di customer care dedicato e assicurazione completa di RCA, Furto e Incendio, Riparazione dei danni, Infortuni sul conducente e tutela legale.

Nuova Kona Electric nella versione con batteria da 39 kWh e allestimento XTech City prevede, a fronte di un anticipo di 3.510 euro, 48 canoni mensili da 267 euro che includono tutti i servizi con percorrenza complessiva di 40 mila km. La batteria da 39 kWh garantisce una potenza massima di 136 CV e un'autonomia di 305 km, che sale a 435 km in ambito urbano (ciclo WLTP). L'allestimento XTech City offre un equipaggiamento che include cerchi in lega leggera da 17", climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, Multimedia System con touchscreen da 8", retrocamera e connettività wireless Apple Carplay ed Android Auto. A questi si aggiungono un quadro strumenti digitale ad alta definizione da 10.25" e i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense come frenata automatica di emergenza con riconoscimento veicoli e pedoni, mantenimento al centro della carreggiata e rilevamento della stanchezza del conducente.

La speciale promozione Hyundai Renting è valida su tutta la gamma di Kona Electric e garantisce un vantaggio-cliente grazie agli incentivi Hyundai e all'Ecobonus statale. Ad esempio, selezionando il modello nella versione da 39 kWh e nell'allestimento XLine, la formula prevede rate mensili da 319,50 euro IVA inclusa, a fronte di un anticipo di 3.965 euro.

L'allestimento XLine offre un equipaggiamento ancora più ricco, aggiungendo anche fari anteriori Full LED, climatizzatore automatico con pompa di calore, sensori di parcheggio anteriori, wireless charger, caricatore di bordo da 10.5 kW, ambient light e smart cruise control.

Per coloro che finalizzeranno un contratto entro il 30 giugno, la prima rata è gratuita e sono compresi un anno di tariffa Smart Charge myHyundai e un voucher da 300 euro per ricaricare la vettura presso il più grande network di ricarica in Europa, che conta oltre 200 mila stazioni di ricarica in 29 paesi, e una soluzione semplificata di pagamento tramite un'unica tessera o app.