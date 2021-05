Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid, partono ordini in Italia

Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid, la versione più potente, efficiente, sostenibile, tecnicamente avanzata e dalla maggior capability di sempre, è ordinabile da oggi presso tutti gli showroom Jeep in Italia. Grazie al pre-booking, circa 2.000 clienti europei hanno manifestato il loro interesse all'acquisto dell'esclusiva versione 'First Edition' della Wrangler 4xe plug-in hybrid.

Il momento è particolarmente positivo per il brand in quanto aprile ha confermato il primato di Jeep Compass e Jeep Renegade 4xe come plug-in hybrid più vendute in Italia sia nel mese sia nel progressivo annuo anche grazie alle soluzioni di mobilità e al supporto di Leasys. Il loro sofisticato sistema di propulsione ibrido plug-in consente la guida in modalità full-electric a zero emissioni e con un'autonomia fino a 50 km, rendendola più sostenibile e perfetta nell'uso quotidiano in città.

Grazie alla tecnologia 4xe, la nuova Wrangler plug-in hybrid può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, garantendo prestazioni off-road in totale sicurezza e conservando intatte le proprie capacità Trail Rated. La potenza massima combinata di 380 Cv assicura performance stradali inedite: l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene infatti in circa 6,4 secondi. Al top anche la dotazione tecnologica che comprende il sistema Uconnect Nav con touchscreen da 8,4 pollici e sistemi di sicurezza ADAS più avanzati.

Jeep Wrangler 4xe può essere guidata anche scegliendo tra le soluzioni di noleggio di Leasys che si adattano alle più diverse esigenze. Si tratta di noleggi a canone variabile in base ai chilometri percorsi come Leasys Miles Hybrid, o soluzioni che prevedono la restituzione anticipata della vettura senza penali o anche il riacquisto come Be Free Hybrid, Noleggio Chiaro Light. A cui si aggiunge l'innovativo abbonamento mensile Car Cloud Renegade & Compass 4xe plug-in hybrid. Grazie a queste proposte, Leasys si conferma il partner ideale per supportare la voglia di libertà di chi sceglie un suv ibrido Jeep.

Il prossimo 21 maggio una web-conference di presentazione darà l'avvio del lancio europeo dell'icona Jeep 4xe plug-in hybrid con tre livelli di allestimento - Sahara 4xe, Rubicon 4xe e l'esclusiva edizione 80° Anniversario - nuove modalità per la guida elettrificata (Hybrid, Electric, E-Save), e soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox.

Anche con l'acquisto della nuova Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid , si accede a Jeep Wave il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione ai clienti che prevede una serie di servizi esclusivi e vantaggi compresi nel prezzo della vettura, tra cui i primi 2 tagliandi di manutenzione programmata presso le concessionarie Jeep, l'assistenza stradale disponibile 24/7, un nuovo servizio clienti dedicato, accessibile attraverso un call center Jeep multilingue con gestione prioritaria delle richieste dei clienti, e l'accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del brand.