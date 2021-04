Audi Q4 e-Tron, suv che apre alla transizione elettrica

Si accendono ufficialmente i riflettori su Audi Q4 e-Tron, il primo suv compatto premium 'nativo elettrico' perché realizzato - come la seconda variante Q4 Sportback e-Tron che arriverà a settembre - su una piattaforma dedicata esclusivamente alla propulsione con batterie.

La Casa dei Quattro Anelli ha scelto una cornice davvero esclusiva per questo evento, che apre la possibilità per i clienti italiani di accedere alla mobilità del futuro firmata Audi a fronte di un canone mensile di 499 euro, inclusivo delle soluzioni per la ricarica pubblica e domestica. L'auto è infatti esposta in pubblico - per la prima volta al mondo - nella installazione 'United for Progress' di Mario Cucinella Architects in occasione della Interni Designer's Week presso la BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, il giardino botanico contemporaneo nato nel 2019 per far vivere alla cittadinanza esperienze culturali a contatto con la natura.



"Con l'arrivo di Q4 e-Tron accedere alla mobilità elettrica di Audi - ha detto Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia - non è mai stato così facile. Alla versatilità tecnica, all'abitabilità di due categorie superiori e alle performance garantite dalla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen si aggiungono la straordinaria flessibilità e personalizzazione delle formule finanziarie Audi". Grazie alle sinergie di Gruppo il prezzo d'attacco è stato contenuto in 45.700 euro, tale da consentire al 90% dell'offerta di beneficiare degli incentivi statali: sino a 10.000 euro in caso di rottamazione.

È così possibile accedere ad Audi Q4 40 e-Tron 204 Cv nell'allestimento intermedio Business, a listino a 55.300 euro, con la formula a lungo termine (36 mesi/45.000 km) Audi Value noleggio a fronte di un canone mensile di 499 euro. Canone che include la completa offerta Audi in materia di ricarica, copertura assicurativa, manutenzione ordinaria e straordinaria, vettura sostitutiva BEV, hoteling pneumatici e servizio pick-up & delivery. Servizi il cui valore complessivo compensa l'anticipo di 10.943 euro.

Per Audi Q4 e-Tron, e quando arriverà per la variante Q4 Sportback e-Tron, sono previste due configurazioni di trazione, posteriore o integrale quattro elettrica, con potenze da 170 a 299 Cv e con batterie da 55 e 82 kWh. In entrambi i casi possono essere utilizzate potenze di ricarica sino a 11 kW in corrente alternata (AC) e sino a 125 kW in corrente continua (DC).

Valore, quest'ultimo, che consente di ripristinare sino a 130 chilometri WLTP di autonomia in 10 minuti presso una colonnina HPC.

Il carattere evoluto dei nuovi suv compatti elettrici è sottolineato - oltre che dai tanti contenuti innovativi dell'auto - dalla 'sicurezza' delle formule finanziarie approntate da Audi Italia che raggiungono un livello di personalizzazione e flessibilità sinora sconosciuto, allargando il concetto di 'sostenibilità' che, per Audi, significa infatti anche certezza economica. La tenuta del valore residuo, storicamente più alto tra i brand premium, raggiunge un picco di riferimento nel caso di Audi Q4 e-Tron, prossimo al 60% (dopo 3 anni e 45.000 chilometri), consentendo di contenere anticipo e canoni di locazione della vettura. Con il debutto della gamma Audi Q4 e-Tron, la Casa dei Quattro Anelli affianca un'evoluzione radicale del noleggio con cui il cliente non acquista il bene, bensì il tempo effettivo di utilizzo. Per la prima volta, il noleggio a lungo termine diviene realmente all-inclusive, spaziando dai sistemi di ricarica domestica e pubblica alla gestione da remoto della vettura, passando per i servizi assicurativi e di manutenzione sino all'assistenza tramite call center dedicato disponibile in qualsiasi momento.

Con Audi Q4 e-Tron, il cliente non si occupa più della ricarica.

Lo evidenziano l'accesso gratuito per 12 mesi al servizio Audi e-tron Charging Service, forte di oltre 213mila stazioni di ricarica pubbliche in 26 Paesi (oltre 15mila in Italia, inclusa la rete HPC di Enel X), un'unica card e un unico contratto nonché di tariffe convenzionate per il network ad alta velocità IONITY. In ambito domestico, la wallbox di Enel X - partner 'storico' di Audi - è inclusa nell'offerta ed è gestita come un accessorio della vettura.

Rivoluzionaria anche la fase di primo contatto, quella resa possibile attraverso noleggi a breve termine che trasformano il concetto di test drive in una dimensione modulabile sui gusti e le necessità del cliente. Audi Q4 e-Tron potrà essere guidata per un giorno, una settimana, un mese o periodi più lunghi, eventualmente subentrando al concessionario nella locazione della vettura. Un'opportunità, quest'ultima, che consente di disporre dell'auto a fronte di un canone particolarmente conveniente e omnicomprensivo.

Dopo l'unveiling all'interno dell'installazione di Mario Cucinella Architects situata presso BAM - Biblioteca degli Alberi Milano - il nuovo suv compatto elettrico sarà presente dal 17 al 25 aprile nella temporary Boutique Audi in via MonteNapoleone 18, presso il cortile del Palazzo Melzi di Cusano, con apertura dalle ore 10.00 alle 19.00.