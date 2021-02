Kia Sportage, grandi opportunità per tutto febbraio

Grandi opportunità quelle che Kia Italia offre per accedere a quel mondo fatto di modernità, di qualità, di innovazione e di vantaggi che è proprio di tutti i prodotti della Casa coreana, compresi i 7 anni di garanzia.



Oltre agli eco-incentivi che sono stati varati per supportare la vendita dei modelli che rientrano nelle tre fasce di emissioni di CO2 previste da Governo per i bonus (ed a cui si aggiungono quelli previsti da Kia Italia) per tutto il mese di febbraio è possibile usufruire di una imperdibile promozione dedicata al suv Sportage, uno dei modelli preferiti dai clienti italiani come dimostrano le oltre 160mila unità vendute nel nostro Paese dal 1994 al 2020.



La versione Mild Hybrid può essere acquistata con una rata di soli 189 euro al mese con un finanziamento a tasso zero (TAN 0,00% - TAEG 1,17%) riservato a questa promozione, Nell'allestimento sono compresi i cerchi in lega da 17 pollici, le luci diurne e di posizione a Led, gli specchietti riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione a Led integrati, le barre longitudinali al tetto, la retrocamera con linee guida dinamiche, i sensori di parcheggio posteriori, la radio DAB con schermo touchscreen da 8 pollici, il Cruise Control con Speed Limiter, il climatizzatore automatico bi zona e le funzionalità Apple CarPlay ed Android Auto. Nelle concessionarie Kia il suv Sportage è disponibile anche nell'esclusiva versione Black Edition - ideata a partire dalla versione Business Class - ed arricchita sia sul piano estetico che tecnologico per offrire al consumatore un prodotto di grande valore a un prezzo competitivo. Esteriormente Sportage Black Edition si distingue per i numerosi dettagli in nero lucido che enfatizzano il carattere sportivo dell'auto. Il frontale è impreziosito da una griglia completamente verniciata in nero lucido, così come le cornici dei fendinebbia e lo skid plate inferiore, mentre il logo Kia viene virato su tonalità più scure per regalare un insieme di sportività e aggressività al frontale della vettura. Lateralmente spiccano i cerchi da 17 pollici completamente verniciati in nero lucido, così come il listello sotto porta e i mancorrenti al tetto vengono anch'essi virati in nero. Le modifiche hanno interessato anche il retro vettura, in cui la modanatura sul paraurti e lo skid plate vengono verniciati in nero lucido. Anche qui il logo Kia è virato verso una cromia più scura come all'anteriore, mentre il lettering Sportage viene anch'esso proposto in nero lucido posizionato orizzontalmente in maniera inedita per Sportage al centro del portellone posteriore, ricordando le soluzioni stilistiche adottate per ProCeed e Sorento.



Internamente la vettura riprende l'allestimento della versione Business Class arricchito però con alcuni dettagli come le maniglie apriporta in satin chrome e una nuova trama dei sedili in tessuto, entrambi regolabili in altezza e con supporto lombare lato guida. Il contenuto tecnologico prevede Navigatore touchscreen da 8 pollici con UVO Connect e 7 anni di traffico inclusi, Bluetooth con controllo vocale, retrocamera con linee guida dinamiche, climatizzatore automatico bi-zona con sensore pioggia. In aggiunta rispetto alla Business Class, la Black Edition monta sensori di parcheggio anteriori, oltre che posteriori. Black Edition offre di serie il sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) con riconoscimento di vetture e pedoni, che si aggiunge alla ricca dotazione di sicurezza di Business Class, tra cui annoveriamo il sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA), il sistema di rilevamento stanchezza conducente (DAW) ed il sistema di regolazione automatica fari abbaglianti (HBA). Sportage Black Edition verrà offerta in tiratura limitata a 150 esemplari per il mercato italiano, disponibile è equipaggiata con l'efficiente 1.6 litri Diesel-Mild Hybrid da 136 Cv con trazione anteriore e cambio manuale a 6 rapporti.