Seat, formula 'Senza Impegno' per incentivo a clienti

Una formula poco vincolante e all'insegna del rinnovamento del parco auto circolante. Si inquadra in questo contesto la nuovo iniziativa Seat chiamata 'Senza Impegno',con la quale il brand di Barcellona si propone di rispondere alle esigenze di tante persone in un momento socioeconomico ancora caratterizzato dall'incertezza. La proposta è basata sull'offerta di prodotti tecnologicamente all'avanguardia, senza richiedere un impegno economico e temporale vincolante ai clienti e incentivando la diffusione delle propulsioni alternative come reale contributo al rinnovamento del parco circolante del Paese. La nuova SEAT Leon eTSI mild hybrid, e-HYBRID plug in e TGI a metano, insieme a Ibiza e Arona TGI, sono infatti ora disponibili con la formula 'SEAT Senza Impegno', che offre l'accessibilità dell'anticipo zero, a vantaggio di chi sceglie di acquistare un'auto nuova senza usato da permutare, o non intende investire un capitale iniziale nell'acquisto. La libertà sta anche nel fatto di poter scegliere tra una berlina (Ibiza e Leon) o un SUV compatto (Arona) e la flessibilità della restituzione della vettura senza alcun impegno dopo il primo mese. Inoltre, l'offerta tecnologica del brand di Barcellona è premiata dagli ecoincentivi statali.