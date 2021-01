Hyundai, al via super rottamazione per tutti i modelli

Nel mese di ripartenza del nuovo contributo Ecobonus, Hyundai ha lanciato la nuova campagna Maxi Rottamazione su tutti i suoi modelli. L'ampio programma di incentivi è dedicato a chi decide di acquistare una nuova auto del brand coreano. L'operazione è valida per l'acquisto dei modelli della gamma Hyundai che vanno dalla nuova famiglia i-Range delle city car, fino alla completa gamma SUV con Kona, Tucson e Santa Fe, proposti tanto con powertrain elettrificati, come nelle alimentazioni benzina o diesel. Con la Maxi Rottamazione, tutti coloro che rottamano una vettura di anzianità pari o superiore a 9 anni possono godere di un ulteriore incentivo fino a 1.500 euro, da sommarsi ai vantaggi già previsti dalle campagne in corso. Obiettivo, tra gli altri, contribuire al rinnovamento del parco circolante, incoraggiando anche miglioramenti in termini di sicurezza e di impatto ambientale. Un ulteriore vantaggio è previsto per chi aderisce al finanziamento Hyundai i-Plus Gold, al termine del quale è possibile scegliere se tenere l'auto, sostituirla o restituirla.



Ampia è anche la scelta di motorizzazioni 'green' disponibili, tra full electric, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e fuel cell, che copre circa il 90% dei modelli. Hyundai integra inoltre l'Ecobonus statale per tutti i modelli in caso di rottamazione. Ad esempio, grazie alla Maxi Rottamazione, alle campagne in corso e al finanziamento Hyundai i-Plus Gold, la Nuova i20 Hybrid nell'allestimento Connectline con Exterior Pack (Fari Full LED, fendinebbia anteriori e vetri posteriori oscurati, Apple CarPlay e Android Auto wireless), è proposta con un vantaggio cliente di 4.950 euro. Lo stesso vantaggio è riservato anche a Nuova i10 Tech con Connect Pack, dotata di serie di sistemi di sicurezza attiva e di un display touchscreen da 8". Nel suo mese di lancio, la nuova Tucson Hybrid da 230 CV è invece offerta con un vantaggio cliente di 5.750 euro nella versione XLine. Salgono a 6.750 euro i vantaggi su Kona Hybrid, mentre il massimo dell'accessibilità è rappresentata da Kona Electric, il primo SUV compatto a zero emissioni, la cui versione XPrime+ è proposta con un vantaggio cliente fino a 14 mila euro e con quote da 199 euro al mese attraverso la formula di leasing By Mobility.