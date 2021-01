Citroën, 'Ecobonus Rottamazione': sconti su tutta la gamma

In seguito all'approvazione della Legge di Bilancio 2021, Citroën lancia per il nuovo anno l'operazione 'Ecobonus Rottamazione' che garantisce i benefici degli incentivi statali, senza alcuna eccezione e senza limiti di CO2, sulla sua intera gamma di prodotti, composta da autovetture e veicoli commerciali, sia termici che elettrificati.



Per quanto riguarda le autovetture, con l'operazione 'Ecobonus Rottamazione', il beneficio della rottamazione statale si estende a tutti i modelli dell'intera gamma, con incentivi complessivi fino a 9.000 euro, a partire dalla piccola citycar Citroën C1 fino ad arrivare alla monovolume in grado di ospitare 9 persone, Citroën SpaceTourer, passando dalla best seller Citroën C3, da nuova Citroën C4, fino alla gamma suv, composta da C3 Aircross e C5 Aircross.



In merito all'acquisto di Veicoli Commerciali, Citroën rafforza i vantaggi della rottamazione per veicoli ante Euro 4 offrendo un incentivo complessivo fino a 17.000 euro. Un'iniziativa vantaggiosa che riguarda tutti i modelli, da Citroën Berlingo, a Citroën Jumpy, fino a Citroën Jumper.



Citroën rinnova l'Ecobonus anche per tutti i modelli della sua gamma elettrificata, un'offerta ampia e diversificata composta da Autovetture e Veicoli Commerciali, con cui la marca risponde alle nuove esigenze di mobilità. A cominciare da Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, il primo modello ibrido plug-in del brand, seguito da ë-SpaceTourer, la monovolume fino a 9 posti in versione 100% elettrica e infine Citroën ë-C4 - 100% ëlectric, la vettura compatta di nuova generazione che offre una mobilità elettrica, tecnologica e moderna, al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo. Tra i Veicoli Commerciali, nuovo ë-Jumpy può beneficiare di un contributo complessivo fino a 14.000 euro. Eletto "International Van of the Year 2021", grazie alla sua motorizzazione elettrica con autonomia fino a 330 km (nel ciclo di omologazione WLTP), Nuovo ë-Jumpy offre ai professionisti una grande versatilità di utilizzo e la possibilità di accedere liberamente alle zone urbane a traffico limitato, contribuendo a salvaguardare la qualità dell'aria e ottimizzare i costi di utilizzo. (ANSA).