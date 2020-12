ALD lancia JuiceMotion Green Green per noleggio elettriche

Un'offerta nel segno della mobilità flessibile, sostenibile e integrata. Per il Natale 2020 ALD Automotive Italia mette in campo "JuiceMotion Green Green", promozione per chi vuole entrare nel mondo del noleggio a lungo termine e vuole sperimentare le nuove motorizzazioni elettriche in tutte le loro forme, dall'auto fino al monopattino elettrico.



Un passo deciso verso quella Mobility as a Service che ha come obiettivo quello di regalare un'esperienza di mobilità integrata semplice e veloce passando da un mezzo all'altro in maniera fluida e naturale.



Grazie a "JuiceMotion Green Green" chi sceglierà il noleggio di un'auto full electric abbinato ad uno dei pacchetti del servizio JuiceMotion, offerto da ALD in partnership con Enel X, potrà muoversi in maniera due volte green. Con questa offerta ALD, infatti, oltre a rendere più semplice il passaggio alla dimensione green sulle lunghe distanze, regalerà ai suoi clienti la mobilità delle brevi distanze, per coprire ad esempio il tragitto dal parcheggio dell'auto fino all'ufficio. Dal 21 dicembre al 31 gennaio 2021 i primi cinquanta clienti, privati e liberi professionisti, che stipuleranno un contratto di noleggio a lungo termine di un veicolo full-electric con un pacchetto JuiceMotion riceveranno in premio un voucher per richiedere un monopattino elettrico Smartway KS1-G6AL8-K nuovo di fabbrica sul sito Enel X Store.



JuiceMotion è una offerta di noleggio a lungo termine di vetture elettriche e di servizi di ricarica avanzati, la più completa esistente oggi sul mercato, che abbatte i classici problemi legati alle infrastrutture di ricarica. Sono tre i pacchetti disponibili: JuicePack Street che consente di ottenere, comprese nel canone di noleggio, la vettura elettrica e la card di Enel X con un bonus da 1.350 KWh inclusi che permette di percorrere fino a 10.000 km a costo zero; JuicePack Home che prevede la vettura e in aggiunta la JuiceBox di Enel X installata presso la propria abitazione o ufficio e Juice Full, il pacchetto completo con noleggio del veicolo elettrico più il bonus di ricarica e la JuiceBox.