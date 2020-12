"Professionisti come te", al via campagna Fiat Professional

Fiat Professional è accanto alla clientela professionale, che lavora per superare le difficoltà del lockdown, con la campagna "Professionisti come te", che raccoglie le storie della ripartenza e offre visibilità ai professionisti coinvolti.



L'iniziativa dà voce a tutti i professionisti alle prese con la complessa situazione attuale e comunque pronti a ripartire nonostante le difficoltà. La campagna, sviluppata con l'agenzia Leo Burnett, sarà diffusa sui canali ufficiali Facebook, Instagram, YouTube, ed è nata alla fine del primo lockdown, in primavera. In quel momento di ripartenza così delicato, Fiat Professional ha voluto essere ancora più del solito l'interlocutore di riferimento della clientela professionale, raccogliendo le testimonianze delle piccole e delle medie imprese messe in difficoltà dalle chiusure o dall'impossibilità di viaggiare.



Le storie più interessanti sono state documentate attraverso significative clip da 30" che raccontano le storie dei professionisti, gli ostacoli che hanno dovuto superare, le idee e i progetti per la ripartenza.



In questo momento difficile Fiat Professional è accanto al tessuto economico dell'imprenditoria e promuove le piccole imprese garantendo visibilità. Il recruitment ha portato alla luce storie di realtà eterogenee, dal dog sitting all'impiantistica e dalla riparazione di temperatrici per cioccolato sino alla cartotecnica di lusso: attività molto diverse, tutte accomunate dall'impegno per ripartire.



Parallelamente alla campagna digital, in ogni spot Fiat Professional, il 'te' del payoff 'Professionisti come te', verrà sostituito dal nome di un vero professionista: il protagonista della storia, che sarà dunque, di volta in volta, una persona reale, con la propria storia e la propria impresa.



In questo modo il brand supporta i suoi clienti non solo con una gamma di veicoli completa e versatile, ma anche attraverso la promozione sui propri canali e con offerte concrete, visibili sul sito Fiat Professional, e studiate per offrire il partner più adatto ad affrontare le sfide della ripartenza. Infine, il progetto non si ferma: la call to action della campagna è un invito rivolto a tutti i professionisti per raccontare la propria storia.