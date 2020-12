MG, estensione di garanzia a partire da 1 gennaio

Cambiano le condizioni di garanzia in Europa per i clienti di MG. A partire dal 1 gennaio 2021, infatti, la MG ZS EV 100% elettrica, la nuova MG EHS Plug-in Hybrid e i futuri modelli del rinnovato marchio automobilistico saranno dotati di una garanzia standard del costruttore di 7 anni e 150 mila km. Questo estende l'attuale periodo di garanzia di due anni. L'estensione della garanzia di fabbrica si applica all'intero veicolo, comprese le componenti elettriche, come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico. Anche la garanzia anticorrosione di MG ZS EV e MG EHS Plug-in Hybrid è di 7 anni e in questo caso particolare anche senza limite di chilometraggio. I clienti di una nuova MG beneficiano anche dell'assistenza stradale gratuita per il primo anno dall'immatricolazione. Tuttavia, se la vettura viene sottoposta a manutenzione presso il concessionario ufficiale MG, l'assistenza stradale viene prolungata gratuitamente oltre l'anno per un massimo di sette anni consecutivi. In caso di trasferimento della proprietà la garanzia accompagna il veicolo dunque passa al proprietario successivo. Per i clienti che hanno acquistato una nuova MG nel 2019 e nel 2020, la garanzia del costruttore sarà estesa gratuitamente alle nuove condizioni.



Inoltre, beneficeranno della garanzia di fabbrica di 8 anni e 150 mila km attualmente in vigore sulla batteria agli ioni di litio.