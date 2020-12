Elettrico o termico? Con Ds la scelta si fa dopo un anno

Una nuova formula finanziaria che permette di stipulare un leasing a 36 mesi per un veicolo elettrico o ibrido e di passare, dopo 12 mesi e senza costi aggiuntivi ne penali, ad una motorizzazione termica. Grazie alla formula E-Tense First Experience i clienti possono valutare per un anno se la mobilità elettrica o ibrida va effettivamente incontro alle loro esigenze e necessità quotidiane, per poi passare a un'altra motorizzazione, continuando a viaggiare accompagnati dall'eleganza e dalla raffinatezza dei modelli della gamma DS.



Da oggi i clienti che non hanno ancora qualche perplessità sulla scelta di una mobilità elettrificata (elettrica o ibrida) hanno la possibilità di scegliere una soluzione che garantisce la massima flessibilità, senza rischi e senza costi aggiuntivi, grazie alla nuova formula finanziaria sviluppata da DS Automobiles in collaborazione con Free2Move Lease, una novità unica nel mercato: "Free2Move Lease Flex&Free".



Flex&Free è il nuovo prodotto di noleggio a lungo termine che dà la possibilità al cliente di uscire dal contratto a partire dal dodicesimo mese senza il pagamento di costi di estinzione anticipata con un preavviso di 2 mesi, una garanzia di avere una via d'uscita per quei clienti che hanno ancora timori ad aderire ad una proposta standard per via dell'incertezza sul loro futuro personale e lavorativo.



Con Flex&Free il cliente DS potrà infatti attivare un contratto di noleggio a lungo termine di 36 mesi avendo la possibilità dopo 12 mesi dalla firma, qualora le sue esigenze dovessero essere cambiate, di poter uscire dal vincolo contrattuale senza alcun costo.



Flex&Free fornisce inoltre la possibilità, sulla gamma E-Tense, di attivare la nuova offerta "E-Tense First Experience" che, permette al cliente DS di avvicinarsi al mondo delle vetture con la spina senza preoccupazioni.



Il cliente finale, dopo aver acquistato un contratto di noleggio a lungo termine per un veicolo DS ibrido o full electric, avrà la possibilità dopo i 12 mesi, qualora dovesse scoprire nell'arco del primo anno che il veicolo con la spina non è in linea con le sue esigenze e necessità quotidiane, di restituirlo e passare ad un modello DS con motorizzazione termica, diesel o benzina, con il relativo ricalcolo della rata.