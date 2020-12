Mercedes, Cyber Week: offerte sulla gamma elettrificata

Nell'ambito dell'offensiva di elettrificazione, Mercedes Benz sta anche portando avanti una strategia commerciale volta alla diffusione di questo tipo di veicoli per una mobilità del futuro più sostenibile. I clienti possono approfittare della Cyber Week, solo sullo show-room online della Stella, fino al 6 dicembre. Le offerte riguardano la Classe A 250 e EQ Power, la Classe B e EQ Power e la GLA 250 e EQ Power.

Inclusi nel prezzo della vettura il pacchetto service care con 3 tagliandi, e l'e-mobilità package con wallbox domestica, cavo di ricarica e e-scooter. Mercedes punta sull'elettrificazione. Nell'ambito del programma Ambition 2039 annunciato da Ola Kallenius, il marchio si concentrerà sullo sviluppo di nuove architetture elettriche dedicate e sull'accelerazione dello sviluppo di motori elettrici e software per auto ma anche e soprattutto sull'elettrificazione di tutti i prodotti e segmenti e dei marchi Mercedes-AMG, Maybach e G, a partire dal 2021.

Sempre dalla stessa data sono in programma quattro nuovi veicoli elettrici su una nuova grande architettura EVA mentre dal 2025 sarà disponibile una nuova piattaforma MMA per auto compatte e medie. Inoltre resta solida la partnership tra Daimler AG e la cinese Geely Holding Group per lo sviluppo di un sistema di propulsori altamente efficiente, specifico per le applicazioni ibride.