Citroen, offerta su modelli online in pronta consegna

Si chiama 'Best of Citroen', l'occasione commerciale che consente, con pochi click, direttamente dal sito www.citroen.it di trovare una selezione limitata di modelli Citroën in pronta consegna, disponibili presso la rete di vendita della marca, che beneficiano di un'offerta fino a 8.000 euro di Ecobonus. La ricerca del modello desiderato è a disposizione dei clienti direttamente online, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Si può effettuare la selezione in base al concessionario oppure in base al modello desiderato e, dopo aver terminato tutti i passaggi online, il cliente può recarsi presso il punto vendita per finalizzare l'acquisto. L'utente ha la possibilità di impostare la sua ricerca in base alla concessionaria oppure inserendo direttamente il nome del modello Citroën ricercato. In entrambi i casi, può anche limitare la selezione digitando un budget a sua scelta. Dopo aver identificato la vettura che risponde alle proprie esigenze, l'utente può visualizzarne in dettaglio le immagini degli esterni e degli interni, oltre a tutti i suoi equipaggiamenti e le specifiche tecniche. Nella scheda della vettura viene visualizzato il prezzo finale e anche la proposta di finanziamento che l'utente può eventualmente personalizzare (online o via telefono) modificando i servizi inclusi. Se il cliente lo desidera, può contattare direttamente il concessionario per eventuali ulteriori informazioni. Una volta conclusi i passaggi online, il cliente potrà finalizzare l'acquisto presso la concessionaria selezionata.