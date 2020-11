Hyundai, l'offerta per il Black Friday è elettrificata

Per il Black Friday 2020 Hyundai ha lanciato una promozione dedicata alla gamma elettrificata. Fino al 30 novembre, infatti, chi acquisterà uno dei modelli green Hyundai, rottamando un veicolo usato (immatricolato entro il 31/12/2010) avrà diritto a tre anni di manutenzione ordinaria in omaggio con la possibilità di accedere a uno speciale finanziamento a tasso zero. Il Black Friday di Hyundai include numerosi modelli, che vanno dal SUV compatto Kona nelle varianti Full Hybrid ed Electric, quest'ultima con un'autonomia dichiarata fino a 484 km che supera i 650 km in città, fino a Tucson, il SUV best-seller di Hyundai con motorizzazione Mild Hybrid, passando per Nuova i30 con i nuovi propulsori 48 V e anche per Ioniq, nelle sue versioni ibrida o plug-in. Con i tre anni di manutenzione ordinaria a titolo gratuito, i costi di gestione dei veicoli elettrificati Hyundai, saranno ancora più vantaggiosi per chi deciderà di passare alla mobilità sostenibile. Oltre al Black Friday, l'elettrificazione è, e continuerà ad essere centrale nella strategia del brand coreano, con un'ampia scelta di motorizzazioni elettrificate sul mercato, tra full electric, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e fuel cell. Secondi i programmi della casa, quasi il 90% della gamma Hyundai in Italia sarà elettrificata alla fine del 2020.