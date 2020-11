Black Friday 2020, Arval: offerte anche per ibride e plug-in

Torna l'appuntamento con il Black Friday di Arval Italia, società che si occupa di noleggio a lungo termine e servizi di mobilità sostenibile. Per una settimana, fino a mercoledì 2 dicembre, sarà possibile noleggiare un veicolo a lungo termine con Arval con sconti sul canone mensile che superano il 40%. Sono sei i veicoli in promozione, disponibili sia per partite Iva sia per i consumatori privati: due utilitarie, tre crossover e un suv. Tra le auto in offerta, anche diversi modelli ad alimentazione ibrida e ibrida plug-in. Il noleggio a lungo termine Arval è una soluzione che permette di avere a disposizione il veicolo scelto e anche tutta una serie di servizi compresi nel canone mensile: la copertura assicurativa completa (RCA, incendio, furto e danni ulteriori), la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assistenza h24, il soccorso stradale e, per i privati, ben 100.000 chilometri inclusi. Completano il pacchetto di servizi la consegna a domicilio dell'auto a noleggio e la valutazione e l'eventuale ritiro dell'usato. A benificiare dell'offerta, come si legge sul sito Arval, i modelli Nissan Juke (a 195 euro al mese), Nissan Qasqhai (a 199 euro al mese) e Micra (a 169 euro al mese). Tra le offerte anche la Fiat 500 1.0 70 cv ibrido Lounge (169 euro al mese), la Ford Puma (189 euro al mese) e la Bmw X1 xDrive 25e Business Advantage (259 euro al mese).