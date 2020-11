Bmw Black Week, torna promozione su servizi ConnectedDrive

Torna, dopo il successo e la popolarità dell'evento dello scorso anno, la Bmw Black Week dedicata alla promozione dei servizi di Bmw ConnectedDrive con una selezione ancora più ricca e ancora più ampia di funzioni e soluzioni offerte. Dal 24 novembre al 30 novembre compreso, i clienti potranno usufruire attraverso la App o il web store di sconti fino al 30% su un gran numero di proposte del catalogo Bmw ConnectedDrive (https://www.bmw-connecteddrive.it/) e su determinate funzioni del veicolo.Sono inclusi servizi popolari come le informazioni sul traffico in tempo reale, la predisposizione per Apple CarPlay e il Connected Package Plus.

Durante l'edizione 2019 dell'evento - in cui sono stati coinvolti 18 mercati internazionali - sono state generate oltre 19.400 vendite aggiuntive, con l'offerta Bmw Service Inclusive e l'opzione High-Beam Assistant in testa alla classifica dei più venduti. Bmw ricorda anche che le promozioni durante la Black Week di quest'anno non includono prodotti ConnectedDrive con rinnovo automatico, ma nemmeno offerte di prova gratuita per la durata di un mese. I prezzi riportati nel listino - del resto - sono già contenuti, e diventano ancora più interessanti con gli sconti della Black Week. Si va dal pacchetto base che prevede Remote Services, Bmw Online, Bmw Connected+ e Riconoscimento vocale per la durata di un anno a 48,30 euro, fino alla proposta on-lin Connected Package Excellence che comprende 9 servizi: Remote Services, Bmw Online, Bmw Connected+, Riconoscimento vocale online, USB Map Update, Real Time Traffic Information, Over-the-air Map Update, Concierge e On-Street Parking Information. Il tutto (esclusi gli sconti previsti dalla Black Week) a 195,30 euro all'anno.