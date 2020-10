Leasys, il noleggio auto di FCA si fa 'light'

Ai allarga l'offerta Noleggio Chiaro di Leasys, con una nuova formula light. Questa soluzione di noleggio permette al cliente di avere un diritto di prelazione sull'acquisto della vettura a fine del contratto. La nuova formula light di Noleggio Chiaro consente di noleggiare un'auto a un canone competitivo con un set minimo di servizi: la copertura RCA, il bollo, l'assistenza stradale, il servizio di infomobilità I-Care e il consueto utilizzo della Leasys app per gestire il contratto dal proprio smartphone. Un pacchetto di servizi essenziali, permette di beneficiare comunque della prelazione nell'acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio.

Noleggio Chiaro resta comunque disponibile anche nella formula tradizionale, per chi desidera un pacchetto all-inclusive pensato per liberare il cliente da ogni tipo di incombenza e che comprende, in aggiunta, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni. Con il lancio della formula light, Noleggio Chiaro mira a confermarsi tra i prodotti di punta nel portafoglio di Leasys e il servizio si è già dimostrato una delle formule più richieste in Italia da clienti privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese, in linea con la sempre più diffusa necessità, da parte del pubblico, di soluzioni di mobilità innovative e flessibili.