Hyundai i10 N Line, arriva in Italia city-car sportiva

Dopo l'anteprima mondiale al Salone di Francoforte 2019, nuova Hyundai i10 N Line arriva sul mercato italiano. Terzo modello Hyundai in Europa a essere equipaggiato con l'allestimento sportivo N Line, anche i10 come gli altri modelli N Line si distingue per il carattere sportivo, che ne traccia il design sia degli esterni che degli interni.



Il design dinamico e filante di i10 N Line offre un contrasto tra superfici levigate e linee taglienti. Le differenze in termini di esterni includono paraurti e griglia frontale ridisegnati e specchietti retrovisori neri che conferiscono al modello un aspetto accattivante sulla scia della i30 N. I cerchi in lega da 16" con design dedicato, i vetri posteriori oscurati e le luci diurne e posteriori a Led sottolineano il carattere distintivo della versione, accentuandone l'attitudine sportiva.



Altri elementi di design esclusivi sono il logo N Line, l'emblema i10 in rosso, come anche la piastra paramotore e il diffusore. È possibile scegliere tra diversi colori per la carrozzeria, che possono essere abbinati al tetto a contrasto all'insegna della massima personalizzazione.



All'interno, i10 N Line esprime la sua anima ad alte prestazioni con il volante e il pomello del cambio marchiati N, con le bocchette dell'aria contornate di rosso e la pedaliera con finiture in metallo. Gli interni premium con motivo 3D a nido d'ape, impunture e inserti rossi dedicati N Line si abbinano ai sedili sportivi che offrono maggior supporto per una precisione di guida orientata alla performance. Allo stesso tempo, la vettura non perde il suo stile giovane e pratico, come anche il comfort e il grande spazio a bordo che la caratterizza grazie a una capacità di 252 litri del vano bagagli, versatile e tra i migliori del segmento.



Per i10 N Line il carattere sportivo non si ferma al design. Il modello è infatti equipaggiato con un nuovo motore da 1.0litri T-GDI, per la prima volta disponibile sulla gamma i10, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti: la potenza di 100 CV e una coppia massima di 172Nm si traducono in un'accelerazione 0-100 km/h in poco più di 10 secondi per una guida ancora più dinamica e divertente, mentre i freni posteriori a disco garantiscono una frenata ancora più efficiente.



Come le altre versioni del modello, i10 N Line è equipaggiata con avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense, che la rendono più sicura e confortevole.



Tra questi la frenata automatica di emergenza con riconoscimento veicoli e pedoni, il mantenimento attivo della corsia, la gestione automatica dei fari abbaglianti, il rilevamento della stanchezza del conducente, il sistema di assistenza alla partenza in salita e il nuovo avviso di ripartenza.



In termini di connettività, Hyundai i10 N Line offre un pacchetto senza rivali tra le city car: Multimedia System con touchscreen da 8'' - il più grande della categoria - con connettività Apple CarPlay e Android Auto oltre alla funzionalità Bluetooth con riconoscimento vocale. Nuova i10 N Line è proposta con quote mensili da 119 euro e un anticipo di 5.230 euro in caso di rottamazione (veicolo usato immatricolato entro il 31 dicembre 2010). Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold,i10 N Line con Urban Pack è disponibile a 14.550 euro rispetto al prezzo di listino di 18.000 euro per un vantaggio cliente di 3.450 euro. Nella rata sono inclusi servizi protezione del credito e 4 anni di assicurazione furto e incendio. Dopo quattro anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l'auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.