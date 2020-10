Suzuki, 'Aperti per te' prossimo weekend

Fine settimana alla scoperta dei modelli Suzuki ibridi e 4x4 di Suzuki. Dopo il settembre da record per auto immatricolate in un mese (4.966 esemplari), quota di mercato su base mensile (al 3,18%) e crescita rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+ 97,69%), la casa di Hamamatsu, per soddisfare la richiesta dei clienti, sabato 17 e domenica 18 ottobre ha organizzato un nuovo 'porte aperte' per i Concessionari Suzuki. Questa apertura sarà battezzata 'Aperti per te' e darà modo ai visitatori di osservare le auto, conoscerne le caratteristiche e scoprire i vantaggi promozionali che le riguardano. Negli showroom avranno un posto privilegiato Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, in questi giorni al centro di iniziative dedicate che propongono ai clienti il prezzo di 19.900 Euro nel caso di S-Cross Hybrid Easy e 20.950 Euro nel caso di Vitara Hybrid Cool. In questi giorni i SUV Suzuki sono anche al centro di una campagna pubblicitaria, che sottolinea la natura hybrid e il carattere 4x4 di questi due modelli in abbinamento alla trazione integrale 4x4 Allgrip. In occasione dell'Aperti per te, i clienti potranno anche conoscere meglio le caratteristiche di Ignis Hybrid, Suv ibrido ultra compatto del segmento A, Swift Hybrid e di Swift Sport Hybrid.