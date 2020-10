Leasys CarCloud, la famiglia si allarga a Maserati

Nella famiglia CarCloud arrivano anche i modelli di Maserati. Il primo abbonamento all'auto in Italia realizzato da Leasys, si arricchisce infatti di uno dei marchi automobilistici più prestigiosi al mondo, da ora protagonista del pacchetto speciale CarCloud Collection, ovvero la nuova formula che permette per la prima volta di guidare una Maserati in abbonamento. In particolare, con CarCloud Collection di Leasys sarà possibile scegliere, a seconda delle proprie necessità, tra due modelli di prestigio come Levante, il primo SUV della casa del Tridente, oppure la berlina sportiva Ghibli.



CarCloud Collection rappresenta l'evoluzione premium del servizio di auto in abbonamento di FCA che oggi vede, con l'ingresso di Maserati, il lancio di una nuova classe di mobilità personalizzata. Il servizio di abbonamento è pensato per clienti privati e liberi professionisti e permette di prenotare l'auto e ritirarla dopo 48 ore in uno dei Leasys Mobility Store abilitati presenti, in questa fase di lancio, nelle città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia. Per abbonarsi al nuovo CarCloud Collection basta effettuare l'iscrizione su Amazon, al costo di 249 euro, per poi convertire online il voucher d'iscrizione sul sito carcloud.leasys.com. Con l'acquisto del voucher sarà possibile guidare in abbonamento una delle Maserati a 1099 euro al mese.



L'abbonamento potrà essere rinnovato mensilmente fino alla durata massima di 12 mesi e avrà una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza alcuna penalità.



L'abbonamento mensile comprende anche bollo auto, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici e permette l'acquisto di servizi aggiuntivi come l'assicurazione kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida.