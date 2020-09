Bmw Bank lancia nuovo leasing operativo Why-Buy Evo

La filiale italiana di Bmw Bank, società del Bmw Group, ha presentato oggi il nuovo prodotto finanziario Why-Buy Evo, una formula che fa compiere un importante passo in avanti nell'offerta dei servizi di mobilità ai clienti, una vera e propria nuova 'forma evoluta di guidare' anche rispetto a quanto proposto fino ad oggi con Why-Buy del quale rappresenta la naturale integrazione. ''Assistiamo oggi ad un trend di mercato che si sposta verso concetti di utilizzo piuttosto che di proprietà,al quale si aggiunge l'incertezza sul futuro legata al particolare periodo storico che stiamo vivendo - ha affermato Enrico Mascetti, Ceo di Bmw Banki n Italia - ed è sempre più importante quindi, per il cliente, la pianificazione di un costo di utilizzo certo e fatto in maniera costante e prevedibile.



Ecco il motivo per cui nasce Why-Buy Evo, prodotto finanziario che fa di facilità, modulabilità e flessibilità i suoi punti di forza''. Il nuovo leasing operativo Why-Buy Evo è infatti facile (perché esiste un unico canone omni-comprensivo determinato in funzione del pacchetto di servizi scelti), modulabile (grazie a pacchetti di servizi costruiti con un'intensità crescente e di immediata comprensione e chiarezza) e flessibile perché offre anticipi, durate e chilometraggi personalizzabili, oltre a costi di uscita anticipati chiari - ove applicabili - con attenzione alle opportunità di sostituzione del veicolo. I pacchetti di Why-Buy Evo comprendono sempre RCA, bollo, manutenzione ordinaria e assistenza. Vi è poi una parte opzionale, a scelta del cliente, con contenuti che crescono nella completezza. Sono articolati nei tre livelli Silver, Gold e Platinum Plus. In particolare Silver include, oltre ai servizi di base, la copertura incendio e furto. Gold aggiunge al contenuto del livello Silver la copertura collisione. E infine Platinum Plus: completa l'offerta con la Kasko che protegge anche dalla distruzione totale del veicolo. Il nuovo leasing operativo Why-Buy Evo di Bmw Bank si rivolge ad un target eterogeneo di clienti privati e business.



Nel primo caso utenti che fanno un utilizzo intenso del veicolo o semplicemente che intendono sostituirlo frequentemente con un altro ma con caratteristiche diverse. Nel secondo a clienti business e imprese, che vogliono garantirsi l'utilizzo del veicolo senza doversi preoccupare della sua gestione e della successiva rivendita. Why-Buy Evo massimizza il piacere dell'utilizzo, con durate, chilometraggi e servizi modulabili secondo le necessità dei clienti e si affianca alla gamma di prodotti e servizi che Bmw Bank è in grado di offrire ai clienti e alla rete delle concessionarie del Gruppo Bmw, dirigendosi univocamente verso coloro che hanno già deciso per il solo utilizzo del veicolo nello spirito proprio del leasing operativo. In questo modo il claim 'perché comprarla?' si concretizza sia come scelta differita nel tempo - con l'opzione finale di acquisto nel caso di Why-Buy - sia come scelta immediata nel caso del puro utilizzo con Why-Buy Evo).Con questi due programmi e il resto del portafoglio di prodotti offerti da Bmw Bank, le Concessionarie italiane del Bmw Group hanno a disposizione tutti gli strumenti necessari per conquistare e fidelizzare una clientela sempre più eterogenea ed esigente, garantendo la piena soddisfazione di ogni esigenza. Attualmente l'offerta Why-Buy Evo è presente nelle campagne di comunicazione dedicate a X5 e Nuova Serie 5 attualmente on air.