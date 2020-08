Citroen, per estate Ecobonus su tutta gamma B e C Suv

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Citroën lancia l'operazione 'Estate 2020. Viaggia con Citroen' con offerte inedite.



All'interno di questa iniziativa, in seguito all'approvazione della nuova Legge Rilancio, Citroën lancia l'operazione Ecobonus Rottamazione che garantisce i benefici degli incentivi statali, senza alcuna eccezione.



Il programma permette ai clienti di mettersi al volante di una nuova auto del Double Chevron potendo beneficiare fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Citroën. Un'iniziativa molto vantaggiosa nei confronti dei clienti, che rappresenta un aiuto concreto, disponibile per tutti, senza limiti di CO2. A sostegno dell'iniziativa, una campagna di comunicazione dedicata, veicolata sui canali radio e digital.



Citroën, è tra i pochi costruttori che può beneficiare degli incentivi statali sulla quasi totalità delle versioni termiche della sua gamma, fino a 7 posti, grazie a motorizzazioni efficienti e rispettose dell'ambiente, molto competitive in termini di emissioni CO2 soprattutto nei segmenti B- Suv e C-Suv. Condizioni interessanti in assenza di rottamazione.