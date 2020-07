Volkswagen ID.3, via alle vendita prima compatta elettrica

Contestualmente all'apertura anche in Italia degli ordini per la gamma della nuova compatta elettrica ID.3, Volkswagen ufficializza prezzi, gamma e allestimenti. Da oggi presso le concessionarie dl brand, i clienti possono scegliere tra sette configurazioni e ordinare allo stesso tempo l'ID. Charger, l'innovativa wallbox marchiata Elli, l'azienda fornitrice di soluzioni di ricarica del Gruppo Volkswagen. La gamma è composta anche per il nostro mercato dalle 6 varianti Life, Style, Business, Family, Tech, Max che possono già essere ordinate per consegne che inizieranno nei primi mesi del 2021. Sono tutte sviluppate sulla base tecnica ID.3 Pro Performance dotata di batteria da 58 kWh effettivi per un'autonomia fino a 426 km nel ciclo WLTP e del sistema di trazione posteriore Performance da 150 kW (204 CV). Questo eroga una coppia massima di 310 Nm, per un'accelerazione vigorosa da 0 a 60 km/h in soli 3,4 secondi. La gamma si apre a 38.900 euro con la ID.3 Life pensata per coloro che desiderano una configurazione semplice senza rinunciare ai vantaggi della mobilità elettrica e al confort.



Oltre agli equipaggiamenti di serie comuni a tutte le configurazioni, la dotazione include volante e sedili riscaldabili e due porte USB-C aggiuntive.



ID.3 Style, destinata a chi predilige lo stile e che include proiettori Led Matrix IQ.Light, Led posteriori con indicatori a scorrimento e tetto in vetro panoramico, ha invece un listino di 42.900 euro. Allo stesso prezzo della Style, la configurazione Business si caratterizza per proiettori Led Matrix IQ.Light, vetri posteriori oscurati, pacchetto Comfort, pacchetto Assistenza con telecamera posteriore di parcheggio e accesso senza chiavi Keyless.



La configurazione Family (43.900 euro) invece prevede, tra gli altri, proiettori Led Matrix IQ.Light, tetto panoramico in vetro, climatizzatore automatico Air Care a 2 zone, pacchetto Assistenza con telecamera posteriore di parcheggio e accesso senza chiavi Keyless per 43.900 Euro. Gli appassionati di tecnologia saranno invece impressionati dalla realtà aumentata e dall'assistenza alla guida disponibili sulla ID.3 Tech. Per 45.900 euro, questa configurazione è equipaggiata con proiettori Led Matrix IQ.Light, Travel Assist, Side Assist ed Emergency Assist, oltre a head-up display con realtà aumentata e impianto stereo premium.



Infine, la configurazione che offre il massimo in termini di dotazione: la Max. Questa include di fatto tutte le dotazioni disponibili, oltre a sedili elettrici regolabili a 12 vie con funzione massaggio, sterzo progressivo e Dynamic Chassis Control DCC per 48.200 euro. La settima configurazione ordinabile, la ID.3 Tour, è sviluppata sulla base tecnica Pro S (unica con omologazione a quattro posti) con batteria di capacità maggiore (77 kWh effettivi), che permette un'autonomia fino a 549 km nel ciclo WLTP e su 125 kW di potenza di ricarica in corrente continua DC. La ID.3 Tour è dotata di tutti gli equipaggiamenti utili per i lunghi spostamenti: head-up display con realtà aumentata AR, impianto stereo premium, proiettori a Led Matrix IQ.Light, pacchetto Comfort, pacchetto Assistenza che include tutti i sistemi di assistenza alla guida, oltre a cerchi in lega da 19 pollici. A queste sette configurazioni, seguirà tra pochi mesi la variante d'ingresso ID.3 Pure, che offrirà un'autonomia fino a 330 km nel ciclo WLTP e sarà sul mercato italiano ad un prezzo di circa 30.000 euro. I clienti avranno la possibilità di personalizzare le diverse ID.3 scegliendo tinta di carrozzeria, pacchetti per gli esterni, disegno dei cerchi in lega e dettagli interni, oltre ad altre opzioni come la pompa di calore e la predisposizione per il portabiciclette posteriore. Insieme alla propria ID.3, i clienti potranno acquistare anche l'ID.Charger, l'innovativa wallbox marchiata Elli, l'azienda fornitrice del Gruppo Volkswagen.



L'ID.Charger permette di ricaricare fino a una potenza di 11 kW in corrente alternata AC ed è compatibile con tutti i modelli elettrici Volkswagen, nonché quelle di altri costruttori con connettore di tipo 2. Oltre alla versione d'accesso, che costa 399 euro, gli ID.Charger Connect e Pro aggiungono la connessione Wi-Fi, Ethernet o telefonica LTE. In questo modo, con l'applicazione We Connect ID è possibile accedere alla wallbox direttamente dallo smartphone, per gestire la ricarica da remoto. Ulteriori dettagli, condizioni e note legali delle offerte commerciali sono disponibili sul sito ufficiale di Volkswagen Italia www.volkswagen.it e su quello di Elli per l'Italia https://charging-energy.elli.eco/it-it/IDcharger .