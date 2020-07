'Safe the Date', dal 20 al 25 luglio promozione firmata Mopar, veicoli FCA e FCA Bank

Il marchio Mopar promuove l’iniziativa multibrand “Safe the Date”, in collaborazione con i marchi dei veicoli FCA e FCA Bank. Valida dal 20 al 25 luglio, l’offerta consente di igienizzare l’abitacolo e l’impianto climatizzatore del proprio veicolo a 19,90€ (IVA e manodopera incluse) e, al tempo stesso, di beneficiare di un bonus per l’acquisto di una nuova vettura Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Jeep o di un nuovo veicolo commerciale Fiat Professional.

Disponibile anche un esclusivo finanziamento di FCA Bank che prevede il 5% di anticipo (0 in caso di veicoli commerciali) e la prima rata al prossimo anno, offrendo così una maggiore serenità per il futuro. L’iniziativa “Safe the Date” si prefigge l’obiettivo di rispondere al crescente desiderio dei clienti di un mezzo di trasporto sicuro, anche dal punto di vista igienico, offrendo la possibilità di igienizzarlo ad un prezzo realmente vantaggioso; e, se di interesse del cliente, contestualmente rinnovare la propria vettura, potendo sfruttare una promozione particolarmente conveniente e limitata nel tempo.