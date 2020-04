Citroen, online disponibili veicoli in pronta consegna

Citroën punta sul digitale attraverso l'offerta di un servizio online, fruibile in ogni momento, in grado di semplificare - soprattutto in questo periodo di pandemia -la vita dei suoi clienti interessati all'acquisto di un modello della marca, che sia vettura o veicolo commerciale e di prenotarlo, restando comodamente a casa propria.



Si tratta di Citroën Carstore e Citroën Carstore Business due piattaforme che consentono ai clienti, privati e business, di verificare la disponibilità in tempo reale dei modelli di loro interesse, in qualunque momento, senza spostarsi dal proprio domicilio, come se fossero presso il punto vendita.



In particolare, il Carstore permette di scoprire tutte le offerte di vetture nuove in pronta consegna, disponibili quindi immediatamente presso la rete Citroën. L'utente ha la possibilità di impostare la sua ricerca in base alla concessionaria prescelta oppure inserendo direttamente il modello della vettura desiderata. In entrambi i casi, può anche limitare la selezione digitando un budget a sua scelta.



Il sistema restituisce un elenco di tutte le vetture disponibili al momento, selezionate tra oltre 10.000 veicoli nuovi in pronta consegna. Dopo aver identificato la vettura che risponde alle proprie esigenze, l'utente può visualizzarne in dettaglio le immagini degli esterni e degli interni, grazie ad una visione a 360°, oltre a tutti i suoi equipaggiamenti, sia di serie che in opzione. Nella scheda della vettura viene visualizzato il prezzo finale e anche la proposta di finanziamento che l'utente può eventualmente personalizzare.



Il servizio Carstore Business invece è dedicato a professionisti e aziende alla ricerca di un veicolo commerciale o di un veicolo aziendale, Citroën Carstore Business offre la possibilità di consultare l'elenco di tutti i veicoli nuovi disponibili in tempi rapidi in pronta consegna, al miglior prezzo. In pochi passaggi, è possibile consultare tutti i veicoli in stock (comprensivi di scheda tecnica e descrizione di tutti gli equipaggiamenti) e le relative promozioni, selezionare il veicolo che risponde alle proprie esigenze e infine fissare un appuntamento con il punto vendita per finalizzare l'acquisto.