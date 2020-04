Leasys 4ME, formula personalizzabile di noleggio per privati

Leasys, società di noleggio del Gruppo FCA Bank, lancia la nuova formula 4ME che ha l'obiettivo di offrire ai clienti l'opportunità di utilizzare un noleggio economico e 'su misura' in unto permette di scegliere unicamente i servizi ritenuti utili o desiderati. Leasys 4ME è un programma pensato principalmente per il target privato, che consente di guidare un'auto a canoni molto competitivi con i principali servizi già inclusi nel prezzo: copertura Rca, bollo, servizio di consegna, soccorso stradale H24, sistema di infomobilità i-Care e utilizzo della Leasys App.



Per vivere l'esperienza di noleggio con ancora più sicurezza e libertà, in un'ottica di completa 'peace of mind', il canone base può essere integrato con due convenienti pacchetti di servizi: Car Assistance, che aggiunge la manutenzione ordinaria e straordinaria e il servizio di vettura sostitutiva, e Car Protection, che include copertura furto e incendio e copertura riparazione danni. Nel caso venga scelta una soluzione di mobilità con entrambi i pack, la convenienza diventerà doppia grazie ad un rispamio del 30% rispetto al prezzo di listino dei due pacchetti singoli. Già il pacchetto 4ME base, che costa 219 euro al mese per Fiat Panda 1.0 Easy Hybrid e 229 euro al mese per Fiat 500 Pop Hybrid, comprende un set di servizi essenziali e smart - come assicurazione Rca e bollo ma anche consegna a domicilio - all'insegna della semplicità e dell'efficienza. Entrambe le offerte sono per noleggi di 36 mesi e 30.000 km, senza anticipo. Accedere al pacchetto 4ME è molto semplice: andando sul sito leasys.com è possibile inserire la propria richiesta di preventivo per ricevere, entro 24 ore e senza impegno, un'offerta personalizzata. Il prodotto è anche accessibile presso la rete di vendita Leasys sul territorio nazionale.



4ME va ad aggiungersi all'ampia gamma di soluzioni di noleggio a lungo termine pensate da Leasys, azienda leader del settore con origine e flotta tutte italiane, che mettono il veicolo al centro di un sistema di servizi integrati con le tecnologie digitali più avanzate, in linea con le nuove esigenze dei consumatori e con la tendenza a dare sempre maggior peso all'utilizzo rispetto al possesso del veicolo.