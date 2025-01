Strauss pop star, Vienna a passo di valzer

(di Alessandra Magliaro) Musica e arte, l'elegante Vienna soddisfa le passioni culturali da secoli con i suoi musei pieni di capolavori dal Belvedere con l'iconico Il Bacio di Gustav Klimt all'Albertina con i nudi tormentati di Egon Schiele, l'Opera quasi sempre sold out, i tanti concerti di musica classica nelle chiese come nella barocca Karlskirche (san Carlo Borromeo) e in giro per la città.

Il 2025 è l'anno in cui si celebra il 200/mo compleanno di Johann Strauss ed un fitto programma è dedicato al grande compositore e direttore d'orchestra che la città vuole rendere moderno come una pop star.

Ma come vivono i viennesi questi tesori culturali? A passo di valzer. Non sarà forse un'abitudine per le giovani generazioni ma le sale da ballo in cui andare periodicamente per divertirsi ballando, vestendosi con cura con abiti di gala di tradizione familiare o noleggiati, sono un must viennese anche nel 2025. Il valzer, con i suoi sei passi essenziali e il ritmo incalzante, è il simbolo della cultura popolare cui gli austriaci portano grande rispetto. E' inoltre un modo per vivere la città anche per chi non la abita lanciandosi in questo intrattenimento fuori del tempo. A Vienna può capitare per le strade del centro di vedere coppie con abiti pronti per il valzer così come elegantissimi signori in smoking e velluti pronti ad entrare allo Staatsoper (opportunamente vestiti si può tentare di andare al botteghino del teatro per biglietti last minute, ma è bene avvisare che raramente l'operazione riesce mentre con tenacia ci si può mettere in coda al mattino e provare ad ottenere un biglietto standing, costa pochi euro e ti fa stare in piedi ad ascoltare il concerto, ma per i Wiener Philarmoniker questo e altro!). Un evento clou nel romantico ritmo del valzer è il ballo dei debuttanti che si terrà nel 2025 il 27 febbraio: una volta l'anno, il Teatro dell'Opera di Vienna si trasforma nella sala da ballo più festosa al mondo ed è da sempre l'apice indiscusso della stagione dei balli a Vienna, come dimostra l'enorme appeal internazionale di questo evento, inaugurato nel 1854, che ha le sue radici nelle serate di danza nei palazzi aristocratici di Vienna durante il tardo 18(mo secolo. Ma non è certo l'unica occasione: nel favoloso palazzo Hofburg il 16 gennaio si tiene il ZuckerBäckerball sul genere di quelli organizzati dalla coppia imperiale Francesco Giuseppe e sua moglie Sissi. Di fatto ogni sera a Vienna ci sono eventi simili quasi tutti tenuti ad Hofburg: dal ballo della farmacia allo jagerball, tutti più o meno simili (e prenotabili via web) per assistere a questa esperienza che è un viaggio nel tempo.

Johann Strauss figlio (25/10/1825-3/6/1899), re del valzer, fu una vera e propria pop star del suo tempo, di grande fama e successo. Un artista che non ha mai smesso di essere attuale, come dimostrano le sue melodie specchio di allegria e raffinatezza che nelle sale da ballo viennesi echeggiano. Il pipistrello di Strauss è l’operetta più famosa del mondo e il valzer Sul bel Danubio blu non è solo l’inno ufficioso di Vienna, ma forse anche dello spazio (dalla scena cult creata da Stanley Kubrick nel suo film 2001: Odissea nello spazio alla colonna sonora voluta dagli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale durante le manovre) .

I suoi valzer sono parte integrante della stagione dei balli viennesi, celebrata a livello internazionale e in forte espansione. Secondo le statistiche della Camera di Commercio di Vienna, la stagione dei balli 2023/24 ha attirato 560.000 persone, di cui 30mila turisti. Volendo diventare ballerini provetti e arrivare preparati in questi saloni si possono prendere lezioni presso scuole di danza come Tanzschule Rueff, Tanzschule Elmayer e The Waltz School che propongono lezioni per principianti e ballerini esperti, workshop di gruppo o sessioni private personalizzate.

L'anno di Strauss con 250 giorni di esibizioni

Nell’anno del suo anniversario di nascita, Vienna sarà il grande palcoscenico di un ricco programma su Strauss. La città ha lanciato “Johann Strauss 2025 Wien” sotto la direzione di Roland Geyer per creare un programma da festival per tutto l’anno con un programma che spazia dai classici concerti e le operette di Strauss alla performance art contemporanea.

Johann Strauss 2025 Wien in numeri:

65 produzioni

Circa 250 giorni di esibizioni

Circa 40 partner

Oltre 400 artiste e artisti

69 sedi in tutti i 23 distretti di Vienna

10 generi: concerto, teatro musicale, danza, teatro, installazione, mostra, scienza, circo, performance, film/video

Circa 90.000 biglietti; altri 200.000 visitatrici e visitatori sono attese/i con ingresso gratuito

Eventi Strauss di ogni tipo

Tutte le principali istituzioni musicali di Vienna vi partecipano, tra cui il Musikverein, la Wiener Konzerthaus, il MusikTheater an der Wien, la Volksoper Wien e l’Opera di Stato di Vienna.

Dopo il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, che il 1° gennaio 2025 diretto dal maestro Riccardo Muti ha inaugurato l'anno di Strauss, ecco altri punti salienti

Gennaio, febbraio 2025: stagione dei balli viennesi: oltre 2.000 ore di danze con più di 450 balli, tra cui spicca il Ballo dell’Opera di Vienna del 27/2/2025.

3/1-31/12/2025: Schatten des Zweifels – Im Kopf des Genies. (L’ombra del dubbio – Nella mente del genio.) Escape Room al MuseumsQuartier di Vienna

18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 28/1/2025: Das Spitzentuch der Königin (Lo scialle di pizzo della regina). Operetta di Johann Strauss al MusikTheater an der Wien

19/1/2025, a seguire ogni 2a domenica del mese: Zeitenwalzer (Il Valzer del Tempo). Performance di theaternyx nella Ruota panoramica di Vienna

25/1, 29/1, 30/1, 31/1, 1/2, 6/2, 7/2, 13-15/2/2025: Blitz und Donner (Tuoni e fulmini). Il teatro musicale di Jacqueline Kornmüller basato sulle lettere d’amore di Strauss, all’Odeon

1/3, 3/3, 4/3/2025: Seid umschlungen, Millionen! (Fatevi abbracciare, milioni di persone!) Una serata di ballo utopica - un ballo futuristico. Danza/performance di Liquid Loft PHACE al Reaktor

Dal 21/3/2025: LichtStrauss di Victoria Coeln nello Stadtpark di Vienna, ispirato ai personaggi femminili delle operette di Strauss. Opera d’arte multimediale/realtà aumentata/installazione (ingresso libero)

25/3/2025: “Das Lied vom Rand der Welt” o “Lo zingaro barone”. Operetta secondo Strauss al MuseumsQuartier di Vienna, Sala E

Ci saranno anche giornate speciali a tema e numerose mostre come “Johann Strauss - Die Ausstellung” al Theatermuseum fino al 23 giugno 2025.

Passeggiando sulle orme di Strauss, in 10 luoghi sul re del valzer



Passeggiando sulle orme di Strauss (c'è l’audiopasseggiata Johann Strauss sull’app ivie dell’Ente per il Turismo di Vienna che porta in dieci luoghi straussiani):

Si può visitare la House of Strauss nel Casino Zögernitz (centro dedicato a Strauss con museo e concerti, nonché sede dell’Istituto Viennese per la ricerca su Straus, dove Strauss stesso si esibì), Il suo vecchio appartamento in Praterstrasse che offre spunti molto personali, la Haus der Musik (dove è possibile dirigere il valzer Sul bel Danubio blu con il “Direttore Virtuale”) e “Johann Strauss. New Dimensions” (una nuova esperienza immersiva high-tech). Altri luoghi sono il Theater an der Wien e il Musikverein, oltre al monumento più fotografato di Vienna, la sua statua d’oro nello Stadtpark.

