Calendario dell'avvento, tutte le novità, c'è anche quello per i pets

Una volta ci bastava aprire la finestrella al risveglio mattutino e, giorno per giorno, vivere l’atmosfera del Natale in arrivo semplicemente osservando dei semplici disegni a tema. Il bello dei calendari dell’Avvento infatti è l’attesa, e non solo in termini strettamente religiosi. Attendere insegna a desiderare, a non avere tutto subito. Aspettare fa capire il tempo che manca e quanto amiamo quello che stiamo aspettando. Questo il valore di avere in casa questo tipo di accessorio natalizio a cui tutti siamo affezionati e che sono pura gioia per i bambini più piccoli, per i ragazzi e perfino per gli adulti (non solo nel ruolo di coloro che lo preparano per i loro figli, nipoti o amici ma anche di chi ama riceverli). Insomma, dai calendario ‘fai da te’ costruiti in casa, riempiti di piccoli pensieri, dolciumi e sorprese (si può spendere anche pochi euro se si usano, ad esempio, sacchetti di materiali vari e calzini che si hanno già in casa riempiendoli di dolci fatti in casa o caramelle) a quelli di taglio 'vittoriano' tradizionale e molto british (disponibili anche nelle versioni elettroniche con App di animazione) ai calendari di lusso contenenti oggetti ricercati dagli appassionati di ogni età (che pagano anche cifre vertiginose per averli o regalarli) è il momento dei tradizionali calendari dell’Avvento, inventati in Germania nel 1908 da Gerhard Lang, un editore protestante. Ecco una selezione delle principali novità tra i calendari dell'Avvento del Natale 2024:



Cibi e bevande gourmet

La storica casa francese produttrice di tè, Dammann Frères, propone un calendario per veri appassionati con le finestrelle che contengono un assortimento di differenti tè e infusi natalizi (30 euro). Questo anno anche ‘Il Mannarino’, la prima insegna di macellerie con cucina di alta gamma, lancia il suo primo calendario per gli amanti della carne: 12 caselle da aprire dal 13 al 24 dicembre contenenti piccole box contenenti carte da gioco, taralli e perfino la maglietta griffata de ‘Il Mannarino’ (€ 59,90).

Sono piccoli gioielli di alta pasticceria i doni contenuti nel calendario dell’Avvento Frau Knam, food blogger e volto televisivo con “La pasticcera di Frau Knam” su Food Network. In 24 caselline con i biscottini, marron glacé e i cioccolatini a forma di Babbo Natale, di renne, di alberelli e di stelle comete anche due gioielli, orecchini e bracciali regolabili. In vendita da Frau Knam in Via Anfossi a Milano e online (75 euro).

Anche Bauli propone un calendario dell’Avvento goloso con 24 praline assortite e una sorpresa (versione per lei e per lui, costa 14,90 euro). Per gli amanti della cioccolata, inoltre, l’azienda altoatesina Loacker propone questo anno il calendario in edizione limitata “Cofanetto con cassetti” pieni di piccole golosità del marchio e con delicati disegni che rimandano alle finestre di un condominio in una sera d’inverno. Sul retro del Calendario, una storia da leggere ai più piccoli prima della nanna (32,90 euro). C’è anche la versione calendario dell’Avvento Gnometti con 24 piccole bontà, tra le più apprezzate (a 19,99 euro). Il produttori di caramelle alle erbe Ricola propongono una alternativa al tradizionale calendario dell’Avvento: una grande confezione regalo contenente 24 astucci in formato mini di caramelle di gusti diversi, con e senza zucchero e senza glutine. In vendita in esclusiva online per il mese di novembre su ricola.com al costo di € 24,90.

Per gli appassionati di spiriti il calendario ‘premium gin Nordés’ con 24 regali a tema Spagna, la regione della Galizia: 8 mini bottiglie di gin, 4 bicchieri, 4 sottobicchieri, 2 piatti da aperitivo, 2 ciotole, 2 magneti, un grembiule e una borsa di stoffa (in Italia si acquista su Svinando.com, al costo di euro 89,90 e in offerta a 69,90).

Gli amanti del caffè in cialda apprezzeranno i tradizionali calendari dell’Avvento Nespresso, nelle versioni Original e Vertuo Line, con una grafica che evoca il tema del viaggio. Ogni casella uno tra i caffè più amati del marchio, comprese le nuove creazioni dello Chef Jean Imbert. Per il 24esimo giorno la casella contiene invece una ‘Festive Mug’, tazza decorata in porcellana in edizione limitata (costi: 49 euro per la versione Original e 54 euro per Vertuo Line)



Beauty:

Di anno in anno aumenta l’offerta di calendari a tema beauty con i principali brand della cosmesi che sfornano i calendari con ‘assaggi’ delle loro migliori creme, trucchi e profumi più famosi. Seppure questo anno non siano mancate le critiche sui social per i formati che qualche volta sono così piccoli da sembrare campioni gratuiti e perciò non giustificare i prezzi, oltre che per l’impatto ambientale per tutti questi flaconcini e tubetti in plastica possono produrre, è scattata la corsa alla scelta del calendario più interessante e non mancano gli 'spendaccioni' che cercano di aggiudicarsi i più ambiti, inclusa una sorta di mercato parallelo. E' il caso del calendario inglese ’24 days of beauty’ del brand Anthropologie che costa 88 sterline (con prodotti per il viso e il corpo dal valore di 300 sterline). Già sold-out le persone lo stanno rivendendo su eBay a oltre il doppio del valore.

E' nuovo il calendario del brand Wycon Cosmetics, ‘A beauty tale’ contiene 24 prodotti in formato full-size: skincare, accessori e make-up luminonosi e must have (129 euro). Il marchio giapponese Shiseido propone il tradizionale elegante calendario delle feste con diversi prodotti di successo delle diverse linee del brand, in formato standard e ridotto. Detergenti, oli, sieri, lozioni, creme, maschere viso e corpo, rossetto, eau de parfum spray, mascara volumizzante, gel rinfrescante per occhi e una matita 4 in 1 (prezzo 159 euro). Il calendario del marchio francese di cosmesi naturale‘Aroma-Zone’ contiene prodotti beauty estremamente sensoriali per una pelle e capelli lucenti, dai sieri con principi attivi concentrati, creme e sorprese (prezzo 39,95 euro).

L’Oreal Paris propone un calendario lussuoso, nei colori nero e oro, con decorazioni che evocano le atmosfere chic parigine. Contiene 24 best seller del marchio dal make-up allo skincare e haircare (prezzo 99,99€). Il brand italiano Kiko Milano propone un calendario a forma di scrigno dorato. E’ ‘Holiday Wonderlights Advent Calendar’ con cassetti che contengono 24 prodotti di makeup e skincare in formato normale o mini e alcuni accessori (costa 129,99 euro, i prodotti hanno un valore di 252€ si legge nel sito del brand). E’ invece in versione settimanale il calendario dell'avvento del brand Lovrén, ‘New Year Box - Make Up 7 Days Calendar M1’. Contiene prodotti da trucco per occhi e labbra, inclusi un olio e un siero filler per la bocca (29,90 €).

Anche la società tedesca di commercio online Zalando ha composto un calendario delle feste contenente alcuni prodotti beauty iconici, scelti dai loro esperti del segmento della cosmetica: 24 prodotti da tutto il mondo come Sol De Janeiro e K-Beauty, Unleashia e Nacific, i cult di Color Wow, The Inkey List, Monpure, Peter Thomas Roth, Nobe, MAC, Bobbi Brown e Lancôme (16 referenze sono full size). Costa 99,99 euro (i prodotti contenuti hanno un valore di oltre 500 euro precisa il brand).

Per le appassionate di manicure si segnalano invece i nuovi calendari del marchio Neonail: sono il Christmas Wonderland Advent Calendar (costo 49,99 euro) con 24 caselle contenenti smalti semipermanenti in edizione limitata, polveri a effetto specchio, transfer foil, accessori e prodotti per la cura delle unghie e un prodotto per il trucco e il classico calendario "Glamorous Wonderland" con smalti semipermanenti, nail art, prodotti per la cura della pelle e altre sorprese, incluso uno smalto semipermanente (a 89.99€).



Idee per il fai da te e calendari 'famosi' per i più piccoli

Per gli adulti che hanno tempo libero niente di meglio dei calendari ‘fai da te’: si preparano 24 sacchetti (kit già pronti o creandoli con la fantasia usando sacchetti e carte regalo casalinghe, oppure scatoline, piccoli secchielli da appendere eccetera) da riempire con piccoli doni e dolciumi. I calendari possono anche essere composti da semplici disegni da far completare ai piccoli colorandoli e così via. Molto interessanti nella loro semplicità le proposte do it yourself per bimbi fino a 3 anni di età ideate dagli esperti di Sottocoperta.net: si va dal disegnare su un cartoncino un grande albero di Natale, disegnare poi 24 candeline (senza colorare la fiamma) e appendere l’albero alla porta o all’interno della cameretta dei piccoli. Ogni sera i bambini possono colorare una fiammella fino al 24 in cui tutto l’albero sarà “acceso”. Oppure si può creare ‘un cielo stellato di buone azioni’ con un cartoncino blu grande almeno centimetri 30 per 30, da appendere dove si desidera. Poi si può comprare una confezione di stelline adesive (dorate o argentate) e spiegare ai figli che il cielo è scuro ma per ogni loro buona azione si potrà accendere attaccando una stellina. Quante ce ne saranno la notte del 24 dicembre? Infine gli esperti propongono la preparazione della ‘cesta delle sorprese’ come calendario dell’Avvento. Più impegnativa nella preparazione ma sicuramente apprezzata: è necessario incartare tanti regalini e numerate i pacchetti dal n° 1 al n° 24 e mettere tutto dentro una cesta di vimini e così ogni giorno chi ha ricevuto questo regalo avrà una sorpresa nuova.

Poi ci sono i calendari dell’Avvento pronti, interamente dedicati ai bambini come quello dell'azienda trevisana Faba che questo anno propone il primo calendario dell'Avvento per far fare il conto alla rovescia ai bambini tra storie, filastrocche e canzoni. In tessuto, decorato con illustrazioni a tema natalizio, è dotato di 24 tasche numerate da riempire con piccoli doni, cioccolatini e perfino con i rinomati personaggi sonori del marchio

Seguono i calendari Funko: per gli amanti del mondo Pixar è disponibile il calendario con 24 Pocket Pop! dedicati ai personaggi più amati dei film, rigorosamente in veste natalizia, che da quasi trent’anni emozionano grandi e piccoli. Per chi invece vuole festeggiare il Natale nel Sottosopra, può fare affidamento al calendario a tema Stranger Things. Per coloro che vogliono tuffarsi nel passato, è disponibile il calendario dedicato ai giochi retro di Hasbro. Da Mr Monopoly all’allegro chirurgo, tutti potranno viaggiare nei ricordi di partite memorabili vissute insieme alla famiglia e agli amici più cari (funkoeurope.com, prezzi a partire da 50 €).

Non mancano i calendari dell’Avvento Disney, Pixar, Marvel e Star Wars di The Walt Disney Company Italia: dal calendario beauty per bimbe a tema Principesse Disney con 24 diversi prodotti come maschere per il viso, pad per occhi, elastici per capelli, lozione per il corpo, sali da bagno, crema per le mani e molto altro (€ 22,50) al calendario beauty ispirato a Stitch contiene 24 prodotti per il bagno, il corpo e la bellezza (bagnoschiuma, maschere all'argilla, latte da bagno, sali e bombe da bagno, balsamo per le labbra, detergenti e lozioni per il corpo, maschere idrogel per le labbra e per gli occhi, lime per le unghie, una spugna per il corpo, un cleansing pad e un elastico; € 31,00). Inoltre i calendari Disney di Lego, Spiderman, Star Wars e per il ‘conto alla rovescia’ silhouette di Topolino (55 euro). Tutto su disneyStore.it



Per Fido e Micio:

‘In the nature’ è il calendario dell'Avvento dedicato ai cani del brand Arcaplanet: 24 caselle con 6 snack diversi da dare a Fido giorno per giorno (7,99€). C’è anche la versione per i gatti: ‘Nature Snack Cat Christmas Gr.80 Ribbon Box’ . A forma di pochette contiene due tipologie di snack molto gradevoli al difficile palati dei gatti (4,49€).

